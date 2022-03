Agente di Polis acusa di mal usa su funcion y falsificacion di procesverbaal

The content originally appeared on: Diario

Aparentemente door di jaloers riba su ex amiga Venezolano

ORANJESTAD (AAN): E homber S.E., agente di Polis, ayera mainta a presenta dilanti Hues pa sigui cu e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje. E ta wordo acusa cu riba 26 April 2021, a mal usa su funcion como agente di Polis y falsificacion di procesverbaal

Dia 10 Februari 2022, a cuminsa trata e caso pero ariba peticion di mr. Arendz Marchena pa mas investigacion, a pospone e caso.

DETENCION INHUSTO

Hues a mustra cu S.E lo a detene e dama T. hiba warda pa haya informacion y traha procesverbaal falso pa asina e dama aki a wordo deporta door di Warda Nos Costa.

Hues mustra cu e dama T. tabata ex partner di S.E. Nan tabatin un relacion dificil. Segun S.E. na April 2021 ainda nan tabatin contacto cu otro. Dia 26 April 2021 e tabata cu un colega ta patruya a bay Arashi. El a bay cumpra algo di bebe na un snackbar. El a duna su colega un bleki y a bisa cu e ta bay detene T. cu tabata patras di e snackbar cu dos bebida. Segun S.E., esaki ta contra e ley di Covid cu no ta permiti pa tin alcohol riba caminda publico.

AGENTE TA ADMITI DI A ACTUA INCORECTO

Ta asina cu un rato promer S.E. tabata papia cu T. na e bar di e snackbar y a coy T. su cellular pa mira den dje. Hues a puntra si no ta straño cu S.E. ta bay pone atencion riba su ex amiga cu ainda e tin sintimento p’e. Hues a remarca cu e dama T. no a haci un crimen sino tabatin dos bebida. E ta puntra su mes si esaki realmente tabata motibo pa bay detene. S.E. a bisa cu realmente no. Despues el a realisa cu no tabata corecto y a lamenta. Hues a remarca cu si tabata turista si lo a actua asina. S.E. a bisa cu no. Hues ta haya cu pa motibo personal S.E. a actua contra su ex amiga T. Na opinion di Hues, esaki ta mustra un forma di venganza. El a mustra cu e colega di S.E. a kere cu ta un wega y a keda sinta den patruya. Despues e colega a rabia cu S.E. pa a actua di e forma ey.

Hues ta haya cu esaki ta un hecho castigabel loke S.E. a haci. E ta haya cu ta propiedad di e snackbar y no ta caminda publico y como tal no ta haya cu S.E. mester a bay detene su ex amiga sino mas bien por a duna un aviso.

El a mustra cu S.E. a detene e dama T. y pone mannan na boei. E colega do S.E. no ta di acuerdo y a bay stuur e auto y laga S.E. cu e dama T. Na warda di Polis Shaba a yama Warda Nos Costa. Segun S.E., den patruya el a compronde di T. cu el a pidi pa asilo y pesey no a detene pa saca for di Aruba. Hues a remarca pakico S.E. no a consulta cu su colega pa mira kico ta bay haci. Segun S.E. el a bisa e colega y pesey a bay warda.

Hues a bolbe puntra S.E. si e ta haya cu el a actua corecto. Segun S.E., e ta realisa cu el a haci’e pa motibo personal pasobra e tabatin relacion cu e dama T. Hues a puntra si no a traha un relato cu no ta cuadra. Segun S.E. el a traha e relato a base di loke el a experencia esta cu e dama T. a viola e ley di Covid.

Ta asina cu S.E. actualmente ta suspendi pendiente resultado di e caso penal.

FISCAL

Fiscal a bisa cu e tin un otro imagen di e caso cu loke S.E. ta bisa. El a bisa cu S.E. a coy e dama T. su cellular y despues di hopi pidi T. a haya su cellular bek. E dama T. na dado momento a wordo deteni door di S.E. pasobra segun S.E. e ta burachi. Fiscal a mustra cu S.E. ta bisa cu a base di ley di Covid no por tin bebida. Na opinion di Fiscal, esey no ta asina pasobra e dama T. tabata den e snackbar y no pafor manera S.E. ta bisa. El a bisa cu e colega di S.E. a bisa cu e ta haya cu ta otro cos tin tras di esaki. Fiscal a sigui bisa cu tin hende a declara cu S.E. a puntr’e si a mira un dama cu dos boter di cerbez. Na dado momento e dama a sali for di baño y S.E. a detene. Na opinion di Fiscal, esaki ta mustra cu deliberadamente S.E. tabata busca T. y ningun momento T. tabata tras di e muraya di e snackbar sino den baño. Tin un testigo a mira con S.E. a coy cellular for di T. cu tabata na bar y tabata mira den esaki y cu T. tabata pidi pa su cellular. Despues di esey S.E. ta bay busca T. pa detene.

Fiscal ta haya cu S.E. su intension tabata pa deporta T. y no pasobra cu el a mira T. ta bebe. E ta haya cu ta door di jaloersi S.E. kier a saca T. for di Aruba. Fiscal a expresa cu Fiscal y Hues mester por confia den relato di Polis pa por determina un caso. Aki ta falsificacion di un relato. Un Polis mester actua corecto tur momento aunke cu por ta un asunto personal. El a tuma S.E. na malo. El a exigi 180 ora di trabao of 9 dia sera. Tambe el a exigi 6 luna di prison condicional cu 3 aña di prueba.

ABOGADO

Abogado mr. Arendsz Marchena a bisa Hues cu segun ley di Covid ta prohibi pa un persona tin riba lugar publico, bebida alcoholico. Segun e ley, por detene e persona y hib’e warda di Polis pa interogacion. E dama T. tabatin dos boter di cerbez. El a bisa Hues cu e motibo cu el a pidi un raport pa sa di e snackbar na Arashi ta un lugar priva of no. Ta resulta cu e snackbar ta priva pero e toilettenan y douche no ta forma parti di snackbar. Esey kiermen ta lugar publico.

Na opinion di mr. Arendsz Marchena, esaki ta mustra cu S.E. tabata autoriza pa actua pasobra e dama T. a viola ley di Covid. E hecho cu e dama T. tabata ex di S.E. no ta haci diferencia. Pues no a abusa di su funcion como Polis. E abogado a bisa Hues cu e tempo ey Polis tabata actua severo pa cu ley di Covid. Ta hopi hende a wordo deteni. El a remarca cu si S.E. no a detene e dama, e lo wordo acusa di no a actua contra su ex. Segun abogado, e dama T. tabata por a keda riba isla pero mester notifica cada biaha. Door di no tabata haci esey, el a wordo saca pa Warda Nos Costa. Ta pa culpa di T. mes cu el a wordo saca. E ta haya cu S.E. a haci e procedura normal y no a falsifica ningun relato. E abogado a conclui cu S.E. a actua corecto y no manera Fiscal ta pint’e.

Hues a sera tratamento di e caso y 31 Maart 2022 lo tin sentencia.