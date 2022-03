Afwezigheid Chin See Chong aderlating U20-selectie

04/03/2022 16:00

-

Marinio Balsemhof

Aanvoerder Cady Chin See Chong moet vanwege gezondheidsredenen de U20-interland tegen de Verenigde Staten aan zich voorbij laten gaan.

Foto: Sandora Seroon



PARAMARIBO –

Al zes jaar lang is ze een vaste waarde in junioren- en seniorenteams van de Surinaamse Voetbalbond. Maar wanneer Suriname vandaag in U20-verband uitkomt tegen de Verenigde Staten (VS) zal Cady Chin See Chong er niet bij zijn. Vanwege gezondheidsredenen is ze niet met de nationale selectie afgereisd naar de Dominicaanse Republiek.

De middenvelder is er kapot van dat ze ontbreekt. Echter, ze

trachtte zich zo sterk mogelijk te houden voor haar teamgenoten,

voor wie het nieuws over haar uitvallen een zware klap was. Ze

heeft de tieners verteld dat het goed zal komen en dat zij niet

gedemotiveerd moeten raken. “Jullie moeten juist extra gemotiveerd

zijn en mij blij maken met de winst”, stak ze hen een riem onder

het hart.

Geen verbetering

De handige voetbalster, die al jaren de aanvoerdersband

aantrekt, is vanwege gezondheidsredenen thuisgebleven. Tegenover de

Ware Tijd onthult ze dat ze zich al na de seniorenontmoeting tegen

Mexico (0-9) van 17 februari niet goed voelde. “Het begon in

Mexico. Na de wedstrijd begon ik mij minder te voelen”, vertelt

zij.

Daardoor speelde zijn op 23 februari in het Franklin Essed

Stadion niet mee in de pre-WK-kwalificatiewedstrijd tegen Anguilla

(5-0). De technische staf besloot haar te laten uitrusten voor de

zware U20-wedstrijd tegen de VS. Echter, er kwam geen verbetering

in haar situatie en na overleg met het medische team, de Surinaamse

Voetbalbond en haar ouders werd besloten om de middenvelder thuis

te houden.

Down

Het niet meereizen van Chin See Chong is een aderlating. Zij is

een van de meest ervaren speelsters. Het nieuws kwam hard aan bij

de ploeg. “Ik was al in de bubble met de U20-selectie toen er werd

besloten dat ik niet meer zou afreizen. Trainer Jeroe heeft

dezelfde avond alle speelsters bij elkaar geroepen en hen verteld

over mijn situatie.”

Nog dezelfde avond verliet de middenvelder de bubble in het

Emile de la Fuente Sportcomplex. “Ik zag dat mijn teamgenoten down

waren. Je zag de emoties en ik snapte die, omdat ik altijd een

voorbeeld ben geweest voor velen en ook hun captain ben.”

Chin See Chong weet dat het een moeilijke wedstrijd wordt

vandaag, maar acht het niet onmogelijk dat Suriname voor een stunt

zorgt. “Het wordt natuurlijk zwaar. We spelen tegen de nummer een

van de Concacaf, maar ik heb er vertrouwen in dat onze meisjes het

de Amerikanen moeilijk zullen maken. Het is een must win game. Wij

moeten dus aanvallen en niet alleen verdedigen. We moeten niet bang

zijn om te spelen, maar moeten gewoon durven voetballen”, zegt ze

strijdlustig.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina