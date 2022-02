Afstandsonderwijs een middel tot onderwijsvernieuwing!

12/02/2022 20:00



KAN ER IETS goeds komen uit afstandsonderwijs? Er zijn mensen die er heilig van overtuigd zijn dat afstandsonderwijs niet werkt. Leerlingen en studenten raken gefrustreerd door online lessen die niet lijken te werken. Leerkrachten en docenten zijn ook niet enthousiast over het ‘praten’ tot een computer screen of via de televisie. Onderwijs is volgens hen veel beter wanneer leerlingen en leerkrachten of studenten en docenten bij elkaar zijn.

Tekst Franklin Jabini

IK kan mij deze minder prettige reacties en ervaringen met

afstandsonderwijs begrijpen. Voor velen is het allemaal nieuw.

Covid-19 heeft ons gedwongen om andere manieren te zoeken om

leerlingen en studenten bezig te houden. In dit artikel wil ik een

bijdrage leveren aan dit gesprek, en richt mij nu tot het hoger

onderwijs.

Afstandsonderwijs hoeft helemaal geen ‘hebi’ te

zijn. Integendeel! Deze vorm van onderwijs kent mensen die voor hun

eigen land en de wereld bijzonder veel hebben betekend.

Bijvoorbeeld: aartsbisschop Desmond Tutu, Nelson Mandela en de

huidige Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Zij hebben

allemaal afstandsonderwijs genoten. Nelson Mandela was in de

gevangenis toen hij zijn bachelorsgraad behaalde.

Internationaal in opmars

AL VOOR DE Covid-19-pandemie was afstandsonderwijs in vele

landen in opmars. Studenten kozen heel bewust ervoor om een deel

van of hun hele opleiding op die manier te doen. Een onderzoek

van The Babson Survey Research Group (2016) stelde het

volgende vast voor Amerikaanse studenten in 2014: “Meer dan een op

de vier studenten (28 procent) volgt nu minstens een cursus via

afstandsonderwijs (in totaal 5.828.826).” Iets minder dan de helft

van deze studenten (2,85 miljoen) doet de hele opleiding

online.

Afstandsonderwijs kan leiden tot vernieuwing van ons onderwijs.

Nationaal geaccrediteerde instellingen zoals de Indira Gandhi

National Open University (Ignou) in India, Open University of

China (OUC) en Allama Iqbal Open University in Pakistan (Aiou),

bieden cursussen en vakken aan miljoenen studenten tegelijk. De

University of South Africa (Unisa) en Open University of the UK

(Ouuk) bedienen honderdduizenden studenten over de hele wereld.

Deze instellingen helpen onder meer de nationale en economische

ontwikkeling, reageren op de behoefte van de samenleving, verbreden

de toegang tot nieuwe groepen studenten en grijpen in om het hoger

onderwijs te veranderen op het gebied van kwaliteit en

innovatie.

Is de kwaliteit van afstandsonderwijsstudenten minder van die

van de reguliere studenten? In 2010 publiceerde het Amerikaanse

ministerie van Onderwijs gegevens over leerresultaten van online

versus face-to-face-studenten. Uit de analyse bleek

dat de online studenten gemiddeld beter presteerden dan degenen die

in de klas les volgden (Ives, 2015, Fact 1 section).

Vormen van afstandsonderwijs

HOE DEFINIEREN WIJ afstandsonderwijs? Deze eenvoudige vraag

wordt verschillend beantwoord door deskundigen. Bij

afstandsonderwijs bestaat er een zekere ‘afstand’ in plaats en tijd

tussen de aanbieder van het onderwijs en de ontvanger ervan. Het

instituut gebruikt verschillende vormen om de afstand te

overbruggen, waaronder gedrukt, audio- dan wel videomateriaal. Het

is waardevol om in het kort drie generaties van afstandsonderwijs

te bespreken.

Eerste generatie afstandsonderwijs

Formeel afstandsonderwijs begon, zover ik heb kunnen natrekken,

mogelijk al rond of voor 1700 in de vorm

van correspondentieonderwijs. Er werd primair gebruik gemaakt

van gedrukt instructiemateriaal en de traditionele post. De student

werkte zelfstandig aan alle essays en opdrachten en stuurde die met

de traditionele post op naar het instituut. Deze vorm van onderwijs

kreeg verschillende benamingen zoals “thuisstudie” en “zelfstandige

studie”.

Tweede generatie afstandsonderwijs

Satellietcampus

In een volgende fase speelde de satellietcampus een rol. We

zouden kunnen spreken van de tweede generatie in afstandsonderwijs.

In dat geval werden de lessen die in klas van een

onderwijsinstelling werden verzorgd ‘live’ uitgezonden via de

satelliet. Studenten die op een andere plaats woonden konden deze

satellietuitzendingen volgen en hetzelfde doen als de studenten in

de klas. Door middel van de aangesloten telecommunicatietoestellen

konden de ‘satellietstudenten’ ook vragen stellen aan de docent. De

klas van een onderwijsinstelling werd als het ware verplaatst naar

verschillende locaties.

Deze methode van onderwijs stelde kleinere gemeenschappen in de

gelegenheid om te profiteren van de kennis en expertise van bekende

docenten. Universiteiten maken nog steeds gebruik van

satellietuitzendingen (“The New Wave of Branch Campuses”).

Een medische faculteit in Zuid-Afrika heeft recentelijk

bijvoorbeeld een bepaalde operatie die door een professor werd

uitgevoerd, ‘live’ via satelliet uitgezonden aan studenten van

universiteiten in andere Afrikaanse landen. De kosten van deze

methode zijn zeer hoog. Bovendien zijn studenten gebonden aan de

tijd en de plaats die van tevoren door het instituut zijn

vastgesteld om de lessen uit te zenden.

Radio en Televisie uitzending

Om de problemen van kosten, tijd en plaats enigszins op te

vangen, is in het vervolg van deze tweede fase van het

afstandsonderwijs iets nieuws bedacht. In plaats van

satellietuitzendingen is men gebruik gaan maken van de radio en

televisie om ‘lessen’ uit te zenden. De lessen die in de klas waren

verzorgd, werden opgenomen en op vaste tijden via radio en tv

uitgezonden.

Deze periode van de tweede generatie werd afgesloten met het

verspreiden van de radio- en televisielessen door middel van audio-

en videotapes. Studenten konden dan op hun eigen tijdstip het

materiaal doornemen en werken aan hun taken. Deze opdrachten werden

met de traditionele post teruggestuurd naar het instituut. Deze

methode betekende een geweldige vooruitgang en wordt nog steeds

gevolgd door instellingen, in combinatie met andere methoden.

Derde generatie afstandsonderwijs

In de derde generatie van afstandsonderwijs wordt er gebruik

gemaakt van computer- en internetgestuurd onderwijs. Er zijn

speciale leeromgevingen ontworpen

voor e-learning waaronder de ‘open

source’-programma’s zoals Moodle

en Sakai. De afstand tussen onderwijsgever en

-ontvanger is in deze nieuwere methode kleiner geworden. Studenten

raken ook betrokken bij nieuwere onderwijstaken. Ze kunnen in een

‘klas’ gelijktijdig of op verschillende tijdstippen samen werken

aan opdrachten, zoals een Wiki– of een

discussieforum.

Het contact tussen student en docent is ook veel kleiner

geworden vanwege het gebruik van e-mails en VoIP (voice over

internet protocol), zoals Skype. Een gratis

programma als Skype maakt het mogelijk om

videoconferenties dan wel telefoongesprekken te voeren over het

internet. Een docent kan gelijktijdig communiceren met een aantal

studenten in verschillende landen of op verschillende plaatsen.

Met de Covid-19-pandemie lijkt er een nieuwe generatie van

afstandsonderwijs te zijn ontstaan. Deze vorm is nieuw en moet nog

verder ontwikkeld worden

SOCIALE NETWERKEN, ZOALS Facebook

en Twitter, worden in het afstandsonderwijs

ingezet. Studenten maken soms ‘aantekeningen’ over hun lessen op

deze fora. Een studente in de VS, waar ik onlangs sprak, plaatste

direct na mijn presentatie enkele belangrijke uitspraken

op Facebook. Haar vrienden en kennissen reageerden

gelijk daarop. Er wordt gesteld dat in de 21ste eeuw studenten

tussen de 18de en 26ste, die al gebruik maken van sociale

netwerken, deze willen gebruiken bij hun onderwijs. Sms en mms

werden door sommige afstandsonderwijsinstituten gebruikt voor

massacommunicatie. Het groeiende aantal smartphones maakt mobiel

leren (m-learning) veel

gemakkelijker. YouTube en dergelijke streamingwebsites

bieden een scala aan hoge-kwaliteitsvideomaterialen aan ter

ondersteuning van het onderwijs. Tegenwoordig kan op verschillende

manieren onderwijs op een afstand worden aangeboden.

Vierde generatie?

Met de Covid-19-pandemie lijkt er een nieuwe generatie van

afstandsonderwijs te zijn ontstaan. Deze vorm is nieuw en moet nog

verder ontwikkeld worden. In deze fase wordt gebruik gemaakt van

programma’s zoals Google

Meet, Zoom en Microsoft

Teams. Instellingen lijken terug te gaan naar de tweede

generatie (Satelliet Campus), maar nu met gebruikmaking van het

internet. Studenten loggen in op hetzelfde moment (synchroon) als

hun docenten en luisteren meestal naar een lezing of presentatie

van de docent.

Afstandsonderwijs voor Suriname?

WAARAAN ZOU AFSTANDSONDERWIJS in Suriname momenteel moeten

voldoen? Een van de harde feiten waarmee we op dit moment

geconfronteerd worden is vaak een slechte internetverbinding. De

zogenaamde vierde generatie van afstandsonderwijs, synchroon

onderwijs, mag op dit moment geen norm zijn. De

internetverbindingen zijn daarvoor vaak te slecht en niet een ieder

is in staat om op elk moment online te gaan. Daarnaast laat ons

internet het veelvuldig niet toe, dat docenten en studenten met

zijn allen op hetzelfde moment voor een langere periode online en

actief zijn.

Er zou gekeken moeten worden naar

een asynchrone methode. Het betekent dat docenten en

studenten niet op hetzelfde moment online hoeven te zijn.

Instellingen zouden gebruik moeten maken van een leerplatform (LMS)

waarbij het mogelijk is voor studenten op een voor hen gunstig

moment binnen een afgesproken periode (bijvoorbeeld een week) te

werken aan hun taken. Die taken zullen bestaan uit interacties met

het lesmateriaal (inclusief presentaties, lezingen, video’s et

cetera), medestudenten, het leerplatform en de docent. Daarnaast

zou er gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande ‘security’

mogelijkheden voor online examens.

Hoge prioriteit

De mogelijkheid van independent

studies (correspondentie) moeten met hoge prioriteit

serieus overwogen worden. Op die plaatsen waar het onmogelijk is om

online te gaan, zouden studenten toch nog kunnen beschikken over

hun instructiemateriaal (bijvoorbeeld tekstboek, studiehandleiding,

audio-/videomateriaal en beoordelingstaken). Daarnaast zou er

gekozen kunnen worden voor speciale

‘face-to-face’-instructie en toetsmomenten.

Veel belangrijker dan de modaliteit (e-learn,

correspondentie, blended) is de ontwikkeling van goed materiaal

voor afstandsonderwijs. Het gaat om materiaal dat zelfstandig,

zonder iemand die direct aanwijzing kan geven, gebruikt moet kunnen

worden. Dit houdt naast goede inhoud ook eenduidige

beoordelingstaken in. Ten slotte moeten docenten, studenten en

overig personeel opgeleid en toegerust worden voor succesvol

afstandsonderwijs.

Uit het bovenstaande valt op te maken dat afstandsonderwijs niet

per se wordt gedreven door de modernste technologie of dat het een

kwestie is van permanent over een onlineverbinding moeten

beschikken. Het kan ook gaan om een mengvorm van de bovengenoemde

generaties van afstandsonderwijs. Het gaat vooral om een goede

onderwijsvisie en de passie om een ieder te bereiken met

kwalitatief hoogstaand onderwijs!

Prof. dr. Franklin Jabini was langer dan

twintig jaar betrokken bij het internationale afstandsonderwijs. In

Zuid-Afrika diende hij als hoofd van bachelor-, master- en

doctorprogramma’s met afstandsstudenten uit tientallen landen en

zes continenten. In de VS was hij naast ‘founding director’ ook

mentor van docenten die online lesgaven bij een hoger

onderwijsinstelling.







