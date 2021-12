Afscheid 2021, wat brengt 2022?

31/12/2021 10:01 – Van onze redactie

Covid-19 heeft een enorme impact gehad op het leven van parlementari?r Harri?t Ramdien (VHP/Nickerie), die nu anders tegen het leven aankijkt. Foto: DNA

PARAMARIBO – Wie had gedacht dat het schrikkeljaar zwaar was, mede door de uitbraak van Covid-19 in Suriname, keek lelijk op zijn neus. De volgende cyclus van 365 dagen werd nog zwaarder. Bovenop Covid-19 kwam de economische crisis en leek het land soms in een vrije val van problemen. Zaken die niet voor mogelijk werden gehouden gebeurden. Aan de vooravond van het nieuwe jaar is de hoop dat de totale samenleving in de spiegel kijkt om er een beter 2022 van te maken. De Ware Tijd werpt met enkele mensen kort een blik terug op 2021, maar kijkt met hen ook vooruit, want stilstaan of steeds naar achteren kijken brengt het land nergens.

Ramdien: ‘Na Covid-19 kijk ik anders naar het leven’

“Dit jaar was een turbulent jaar voor vrijwel iedereen in het land. Er is zoveel op ons afgekomen, economisch al helemaal, maar nadat ik zelf te maken heb gehad en besmet ben geraakt met Covid-19 kijk ik nu anders naar het leven. Ik ben me meer bewust geworden van de waarde die het leven heeft. Ik kijk er nu op een spirituele manier naar en geef minder waarde aan materialistische zaken.”

VHP-parlementari?r Harri?t Ramdien verwijst naar de gevolgen van Covid-19 en zegt dat niet alleen economisch, maar ook sociaal-maatschappelijk het leven uit balans is gebracht. “Mensen hebben zich als nooit tevoren moeten aanpassen aan de situatie.” Over haar persoonlijke ervaring met het coronavirus zegt ze: “Je wordt niet zo snel weer de persoon die je v??r de besmetting bent geweest. Het genezingsproces kan lang duren. Ik merk aan mijn handelingen, aan mijn energie en lichaam, dat ik anders ben dan voorheen. Het virus vreet je energie op; het is niet om mee te grappen.”

Het DNA-lid uit Nickerie heeft ook meegemaakt welke impact Covid-19 heeft gehad in haar omgeving. “Simpele dingen, zoals een groenteboer die hard werkt, maar bang is zijn groenten naar klanten te brengen omdat hij besmet kan raken.” Ramdien zegt dat pas na maanden heel veel mensen weten hoe om te gaan met het virus en er iets meer van begrijpen.

Ze benadrukt het besef bij haar dat de Surinamer het financieel erg moeilijk heeft gehad in het afgelopen jaar en veel offers heeft moeten brengen. “We kijken allemaal nu uit naar het beleid, waar ons is beloofd dat met de komst van het IMF, het veel beter zal gaan. Dat beleid zal uitmaken of het, het waard was al die offers te brengen en dat er daadwerkelijk hoop is en weer licht aan het eind van de tunnel.”

De politica maakt zich geen illusies dat nu de IMF-lening eindelijk rond is, het meteen goed en beter zal gaan met en in Suriname. “Ik denk dat dit pas het geval zal zijn in het tweede kwartaal van het nieuwe jaar. Er komen nog wat maatregelen. Die zullen goed door moeten worden gecommuniceerd. We moeten begrijpen dat het staatshuishouden erg is ontspoord en dat het tijd zal kosten om het weer op spoor te krijgen. Ik hoop dat we samen een goed jaar tegemoet gaan waar de waarde van het leven voorop alles staat.”

Baanwielrenner Ja?r Tjon En Fa verlangt naar meer

Ja?r Tjon En Fa veroverde de harten van zijn landgenoten door bij de Olympische Spelen in Tokio eerder dit jaar vierde te worden op het onderdeel keirin. De baanwielrenner blikt dan ook tevreden terug op het afgelopen jaar. Maar net uit de gym wanneer de Ware Tijd belt, zegt hij tegen de krant nog niet te zijn verzadigd. Hij wil bij het wereldkampioenschap volgend jaar schitteren.

Tjon En Fa bestempelt zijn prestatie op de Olympische Spelen als een hoogtepunt van zijn carri?re. “Ik heb twee van mijn levensdoelen – de wereldkampioenschappen en kwalificatie voor de Olympische Spelen – kunnen bereiken dit jaar en ben daar zeer tevreden over.” Toch denkt hij vaak terug aan de race en zegt hij dat hij met een betere strategie in de keirinfinale er misschien meer in had gezeten, “maar ik ben niet ontevreden”, verduidelijkt hij.

Tjon En Fa wil in 2022 nog meer gaan vlammen. “Mijn voornemens voor het nieuwe jaar zijn om door hard trainen te verbeteren wat moet worden verbeterd. Mijn trainingsschema en plannen zijn al besproken met mijn team en dat moet tot grootse prestaties kunnen leiden”, voorspelt hij. De eerste stap daartoe moet in maart worden gezet met de Nations Cup. Daarna zal hij zich richten op de wereldkampioenschappen. Het mondiale toernooi is tevens de eerste kwalificatie- wedstrijd voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Ik verwacht een succesvol jaar en ben bereid hard daarvoor te werken.”

Pokie: ‘Scenario was voorzien’

Menigeen zou mogelijk verwachten dat oud-minister Diana Pokie (Grondbeleid en Bosbeheer) haar vroegtijdig ontslag als bewindsvrouw als haar dieptepunt van 2021 zou aanmerken. Opmerkelijk genoeg wil ze die hele episode “absoluut niet” als dieptepunt karakteriseren. “Het was geen verrassing. Mijn netwerk had dit scenario – om mij te bedanken – al voorzien. Insiders deelden de uitvoering van dit scenario vroegtijdig met mij.”

Pokie kijkt liever naar het grotere geheel dan naar haar eigen, persoonlijke problemen, zoals ziek geweest zijn. “De periode vanaf mijn verplicht verlof op 13 mei 2021 tot aan mijn ontslag op 12 juli was woelig en zeer moeilijk, maar uiteindelijk is de coronapandemie het dieptepunt van het jaar”, zegt ze beslist. “Toen in 2020 voor het eerst in het buitenland het virus werd ontdekt, dachten veel Surinamers dat het een ver-van-mijn-bedshow zou zijn. Maar achteraf is gebleken dat de totale mensheid ermee is geconfronteerd. Gezondheidsdeskundigen hebben nog geen afdoend antwoord ervoor gevonden. De ziekte blijft levens eisen.”

Pokie, die hoopt dat dat eens zal stoppen, heeft voor 2022 als voornaamste wens dat de financi?le toekomst van Suriname zal verbeteren. Ze is optimistisch en verwacht dat nu het Internationaal Monetair Fonds Suriname vertrouwen heeft gegeven, andere internationale organisaties hun angst om met het land samen te werken zullen laten varen. Maar ze blijft realistisch. “Ik verwacht geen wonderen en ben me er degelijk van bewust dat tien jaar structureel slecht gevoerd beleid niet binnen vijf jaar kan worden weggewerkt. De huidige regeercoalitie moet een stop brengen aan de achteruitgang en aanzet geven voor ontwikkeling.”

De oud-minister vertrouwt erop dat dit zal gebeuren. “Politici moeten zich nu – meer dan voorheen – anders opstellen; zij moeten de regering kritisch volgen en waar nodig steunen, want als het goed gaat met het land, dan gaat het ook met ons goed.”

SVJ-voorzitter: ‘Uitdagend jaar voor journalisten’

Gelet op de ontwikkelingen rond de Covid-19-pandemie is 2021 een “uitdagend” jaar geweest voor de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Vanwege onder meer de corona-maatregelen heeft de organisatie slechts ??n fysieke bijeenkomst, woensdag, gehouden.

Het jaar wordt met de mishandeling en bedreiging van journalist Jason Pinas twee weken geleden in een mineurstemming afgesloten. “Ma wan ogri e tyari wan bun“, zegt voorzitter Carla Bo?tius. De recente ontwikkelingen hebben de organisatie en de leden wakker geschud omdat de SVJ “dreigde te verworden tot een verklaringenorganisatie”.

De leden moeten weer actief participeren en de organisatie – hoewel die geen vakbond is – streeft ernaar dat journalisten goed worden betaald door hun werkgevers. Bo?tius hoopt dat de leden tot het besef komen dat de vereniging er is om hun belangen te behartigen en om te waken voor behoud van de persvrijheid in Suriname.

De voorzitter vertelt dat in januari 2022 bestuursverkiezing wordt gehouden. “Er komt een nieuwe leiding bij de SVJ en mijn hoop is dat de leden daadwerkelijk gaan werken aan het verder ontwikkelen, versterken en omhoog brengen van hun organisatie.” Ze voegt eraan toe dat elke organisatie staat en valt met de participatie van haar leden. “Als die niets doen, niet naar vergaderingen gaan en niets initi?ren, komt er stilstand en zal de organisatie doodbloeden.”

Bouterse: ‘Drie ringen en een diploma’

Nadat Ave Maria University in 2020 als runner-up eindigde in de Sun Conference, stelden de volleybalsters van The Gyrenes zich ??n doel voor 2021: kampioen worden. “We zijn stroef gestart, maar ik ben trots op mijn team en mezelf dat wij vooral op belangrijke momenten echt hebben kunnen doorzetten en alles hebben gegeven.”

Met de nationale U23-vrouwenselectie van Suriname waren er volgens haar leuke en minder leuke ervaringen. “De manier waarop we hebben verloren, voelde niet leuk aan. Het was wel prettig andere landen te zien spelen met heel super lange meiden met veel talent en dat doet wel wat. Het is motiverend naar jezelf toe. Ik ben blij dat ik heb meegedaan.”

Suriname verloor tijdens de eerste Pan-Amerikaanse Spelen voor junioren in Colombia al zijn partijen. “Wat goed was, is dat we niet hebben opgegeven, zowel de selectie als mijn universiteitsteam. Misschien lijkt dat van de selectie niet erop alsof we echt alles hebben gegeven, maar dat is wat we konden op dat moment, ondanks alle dingen die mogelijk een rol hebben gespeeld.”

Volgend jaar wordt Bouterses laatste jaar in de Verenigde Staten. “Eigenlijk had ik in mei klaar moeten zijn, maar ik ga nog een semester (augustus tot en met december) op school blijven en nog een derde seizoen spelen. Ik ben blij hierom, want eerlijk gezegd zou volleybal nu maybe on hold zijn. Ik wil het weer tot een succesvol jaar maken waarvan ik kan zeggen in 2022 weer een ring er bij om mijn collegejaar en het volleyballeven in Amerika heel mooi af te sluiten. Dat wordt hopelijk met drie ringen en mijn diploma op zak.”

