Afrika-beleid focust op Marokko en Ghana

12/02/2022 16:01

-

Van onze redactie

Minister Albert Ramdin van Bibis tijdens de persconferentie vrijdag.

Foto: Ivan Cairo



PARAMARIBO –

Het buitenlandbeleid van de regering ten aanzien van Afrika richt zich momenteel op versteviging van de banden met Marokko en Ghana. Van daaruit zal de rest van Afrika bestreken worden. Hoewel Suriname een samenwerkingsverdrag heeft getekend met Equatoriaal-Guinee hebben nauwere bilaterale relaties met dit Afrikaans land voor de regering momenteel geen prioriteit.

Dat zei minister Albert Ramdin Buitelandse Zaken, International

Business en Internationale Samenwerking (Bibis) vrijdag tijdens een

persconferentie op vragen van de pers. Ook gaf hij aan dat er op

dit moment helemaal geen contact is tussen de Surinaamse regering

en die van Equatoriaal-Guinee. Wel zal de regering de

raamovereenkomst die is aangegaan door de regering-Bouterse

evalueren in hoeverre deze nog uitgevoerd zal worden.

“Ons beleid met betrekking tot het Afrikaans continent is dat we

ons focussen op twee missies en dat zijn dus die in Marokko waarbij

de technische voorbereiding voor de opzet van een ambassade en een

consulaat in Dagla aan de orde zal komen. Daarvoor zal een missie

afreizen naar Rabat. Dan hebben we nog een missie in Ghana waarvoor

ambassadeur Graand-Gallon recentelijk is beedigd en binnenkort zal

vertrekken naar Ghana. Dat zijn de twee missies waarop we

focussen”, aldus de bewindsman.

Ramdin had vrijdag een onderhoud met de ambassadeur van Ghana,

die zijn standplaats in Brazilie heeft. Daarbij werden zaken

besproken die aan de orde zullen komen tijdens het bilateraal

gesprek tussen president Santokhi en zijn Ghanese ambtgenoot. De

ontmoeting tussen de twee staatshoofden vindt komende week plaats

in Guyana. Suriname wil vanuit Ghana de banden met West-Afrikaanse

landen aanhalen en vanuit Marokko het noordelijk deel van Afrika.

Ramdin sluit evenwel niet uit dat in de toekomst “ook

Equatoriaal-Guinee erbij komt”.

Zuid-Afrika geniet prioriteit

De regering wil ook de banden met Zuid-Afrika aanhalen en dat

land geniet prioriteit boven Equatoriaal-Guinee. Tijdens de vorige

regering zag de toenmalige oppositie, waarvan de VHP deel was, geen

nut in een bilaterale samenwerking met Equatoriaal-Guinee. Suriname

heeft geen voordeel aan dat land, zei assembleelid Dew Sharman

destijds in 2018 aan de Ware Tijd. Toen stond een

wetsvoorstel op de agenda van het parlement om de

samenwerkingsovereenkomst tussen de twee landen, die sinds 2012 was

aangegaan, te bekrachtigen.

Sharman had vooral bedenkingen over het internationale imago van

Equatoriaal-Guinee. Toenmalig president Desi Bouterse was in 2012

op bezoek in het Afrikaanse land waarbij verschillende

overeenkomsten werden getekend op het stuk van handel, export van

water, investeringen, visumregelingen en bestrijding van malaria.

Het was ook de bedoeling dat er ambassades over en weer in

Paramaribo en Malabo gevestigd zouden worden.

Wat betreft andere landen, zei minister Ramdin, dat binnenkort

Suriname weer een ambassadeur zal plaatsen in Venezuela, China,

Cuba, India en Indonesie. Op de consulaten in Miami en Curacao zijn

inmiddels nieuwe consuls geplaatst en binnenkort ook in

Frans-Guyana en Belem. De afgelopen periode heeft de president de

geloofsbrieven van de ambassaeurs van zeventien landen ontvangen.

De bedoeling is om de banden met deze landen verder te verstevigen

en uit te diepen.

De komende periode zullen ambassadeurs uit nog 22 landen hun

geloofsbrieven aanbieden. Binnenkort zullen met Mauritius en Bhutan

ook diplomatieke relaties worden aangegaan, meldde Ramdin. Met

Bhutan en Panama werd vorig jaar tijdens de milieuconferentie in

Schotland een samenwerkingsovereenkomst getekend om

carbonnegativiteit te promoten.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina