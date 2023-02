Affaire Semsamar aux Antilles : Jean-Paul Fischer et Marie-Paule Belenus-Romana, seront jugés à Paris en mars

The content originally appeared on: News Americas Now

Deux anciens directeurs de la Semsamar, important bailleur social aux Antilles, seront jugés à Paris du 27 mars au 6 avril notamment pour favoritisme et prise illégale d’intérêts, a appris vendredi l’AFP de sources proches du dossier.

Jean-Paul Fischer, ancien directeur général (1985-2009), et sa successeure Marie-Paule Belenus-Romana (2013-2018) comparaîtront à la fin du mois de mars à Paris, pour des faits repprochés de favoritisme, abus de biens sociaux et prise illégale d’intérêts, selon l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel datant de novembre 2021.

Les deux anciens directeurs sont soupçonnés d’avoir passé plusieurs marchés pour des prestations comptables et juridiques notamment sans respecter les obligations prévues par les dispositions législatives et règlementaires.Jean-Paul Fischer est également poursuivi pour recel d’abus de biens sociaux et complicité de prise illégale d’intérêts.

Société d’économie mixte, financée en partie par des fonds publics, la Semsamar est un aménageur et un opérateur immobilier détenant environ 15 000 logements locatifs aux Antilles-Guyane et Saint-Martin.

En 2015, le parquet de Basse-Terre avait ouvert une enquête préliminaire en 2015 à partir de signalements avant de se dessaisir au profit du parquet national financier (PNF).

De multiples soupçons de malversations

Parmi les sociétés possiblement favorisées apparaît la société ACO, anciennement gérée par Jean-Paul Fischer, qui a signé en 2009 avec la Semsamar et l’une de ses filiales trois conventions d’assistance pour un montant total d’un million euros. Il est aussi reproché à Jean-Paul Fischer d’avoir organisé l’acquisition par la Semsamar d’un terrain pour six millions d’euros en 2009. Il est également soupçonné d’avoir donné son pouvoir à une mandataire pour qu’elle vote en son nom à un conseil d’administration. “On ne sait toujours pas, onze ans après les faits, si elle avait voté ce jour-là“, a réagi auprès de l’AFP son avocat Me Emmanuel Daoud, précisant que par ailleurs, “l’ordre du jour ne mentionnait pas le vote sur l’acquisition dudit terrain“.

Des soupçons portent sur la prise de participation en 2010 de la Semsamar dans la société GTV, par une entrée au capital de la filiale Samagest à hauteur de 300.000 euros.

Cette opération, sans lien avec le domaine d’action de l’aménageur, a été réalisée alors que M. Fischer était actionnaire de GTV par le biais de sa société ACO et Mme Belenus-Romana présidente et actionnaire, selon l’ordonnance.

Marie-Paule Belenus-Romana est en outre poursuivie pour avoir acquis auprès de l’opérateur immobilier trois appartements à un prix préférentiel en Guadeloupe entre 2009 et 2013.

Aucune charge n’a été retenue contre la Semsamar, mise en examen pour détournement de fonds publics et favoritisme lors de l’information judiciaire.