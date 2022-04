‘Afbouwen zal gepaard gaan met lijden en overlijden’ – DWTonline.com

16/04/2022 00:00

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

“Middels dit, zoveelste, alarmsignaal aan de regering vragen wij om serieuze aandacht voor de reeds vele malen aangegeven problematiek. Als die wederom uitblijft, zullen wij genoodzaakt zijn om op grond van de structurele tekorten aan middelen alsook personeel, onze diensten af te bouwen tot een lager niveau welke ‘sustainable’ is. Dit noodgedwongen afbouwen van diensten zal helaas gepaard gaan met onnodig lijden en ook overlijden van Surinaamse burgers.” Deze waarschuwing heeft het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo laten uitgaan.

In zijn communique wordt aangegeven dat de grootste blaam voor

het al geruime tijd afbrokkelen van het niveau van de medische zorg

in Suriname vanwege de financieel-economische situatie moet worden

gelegd bij de vorige regeringen. “Maar de huidige regering blijft

hierin niet gevrijwaard.”

Verschillende leden van het AZP-stafbestuur, alsook vakgroepen

en hun hoofden, hebben de afgelopen periode namelijk al meerdere

malen signalen gegeven aan de (nieuwe) regering. Met name de

directeur en minister van Volksgezondheid is voorgehouden dat er

sprake is van ernstig verval van de tweedelijns medische zorg.

“Helaas, we hebben tot heden geen structurele aanpak of

oplossingsgericht beleid gezien. Vanwege het uitblijven van

correctieve maatregelen vragen velen zich af of de vele noodkreten

niet aankomen bij de raad van ministers cq de regering of dat ze

gewoon niet serieus worden genomen.”

Human capital

De problemen binnen de zorgsector zijn volgens het medisch

stafbestuur van het AZP onder meer het niet of onregelmatig

beschikbaar zijn van essentiele geneesmiddelen en

verbruiksartikelen en defecte apparatuur, waardoor de

zorgcapaciteit is verminderd en er langere wachttijden zijn. Ook

speelt het wegtrekken van personeel – specialisten, artsen,

verpleegkundigen – naar het buitenland en moeten patienten

bijbetalen voor medicamenten, verbruiksartikelen en behandelingen,

waardoor de bereikbaarheid van zorg voor velen verloren gaat.

Het medisch stafbestuur onderstreept het in toenemende mate

verlies van de belangrijkste resource, namelijk “human capital”.

“Onze verpleegkundigen, vooral de gespecialiseerde

verpleegkundigen, OK-personeel, lab- en rontgenlaboranten, worden

enorm ondergewaardeerd en trekken in groten getale naar het

buitenland waar ze een veel betere beloning krijgen.” Aangegeven

wordt dat ook de zaal- en SEH-artsen qua vergoeding ver onder hun

marktwaarde liggen afgezet tegen hun opleidingsniveau en

werkbelasting.

Doden

Het medisch stafbestuur benadrukt dat het verkeerd is om

ziekenhuiszorg als specialistenzorg te zien. “We werken veelal in

teams waarbij de specialist slechts een onderdeel vormt van een

groter geheel. Specialistische zorg is in de meeste gevallen een

team effort, waarbij (zaal)artsen, verpleegkundigen,

ziekenverzorgers en ander ondersteunend personeel een essentiele

rol vervullen. Vanwege het uithollen van onze teams is

specialistische zorg de afgelopen jaren enorm achteruitgegaan in

zowel kwantiteit als kwaliteit. Dit geldt haast voor alle

afdelingen in het ziekenhuis.” De verpleegkundigen, het OK-, lab-

en rontgenpersoneel en de zaal- en SEH-artsen worden als onmisbare

elementen beschreven “en zijn essentieel voor de levering van

tweedelijnszorg”.

Gewaarschuwd wordt dat als, zoals tot nu toe blijkt, de levering

van adequate tweedelijns gezondheidszorg niet als een van de

prioriteiten wordt gezien van de regering, de afbrokkeling tot

enorme verliezen zal lijden en veel zorgproducten die in de

afgelopen decennia met veel inspanning zijn opgebouwd verloren

zullen gaan. “De uiteindelijke grootste verliezer wordt het

Surinaamse volk.”

Als er wederom geen serieuze aandacht door de regering wordt

gegeven aan de problematiek, zegt het medisch stafbestuur

genoodzaakt te zullen zijn haar diensten af te bouwen. “Per

afdeling zal worden aangegeven welke diensten nog haalbaar zijn en

welke diensten (zowel diagnostisch als therapeutisch) uitvallen.

Afhankelijk van de verpleegkundige en artsenbezetting van onze

afdelingen zal ook worden bepaald hoeveel bedden wij open kunnen

houden met behoud van een acceptabel niveau van ziekenhuiszorg”,

wordt een somber beeld geschetst.-.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina