Advocaat eist rechtshandhaving in mishandelingszaak journalist Pinas

30/12/2021 10:13 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Advocaat Georgette Leter eist namens haar cli?nt, Jason Pinas, dat het Openbaar Ministerie (OM) onverkort gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet haar biedt en zorgt voor de rechtshandhaving in het strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling van haar client door lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk. “Indien zulks niet gebeurt, dan biedt de wet genoeg mogelijkheden zoals het voorleggen van deze zaak bij het Hof van Justitie”, zegt de jurist. Zij heeft woensdag een brief naar de procureur-generaal gestuurd.

Zowel Pinas als collega’s zijn ontevreden over de wijze waarop het OM deze zaak tot nu toe heeft aangepakt en schijnt te willen afhandelen. Afgelopen week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat drie personen, twee burgers en een politieagent, als verdachten kunnen worden aangemerkt. Zij zijn na verhoor heengezonden. De drie mannen zouden, aldus het OM, bereid zijn verontschuldigingen aan te bieden aan Pinas, de Surinaamse Vereniging van Journalisten en de samenleving en ook het mobieltje van de journalist die tijdens de brute mishandeling was afgepakt en beschadigd, te vergoeden.

“De verklaring betekent in feite dat wellicht de indruk kan ontstaan dat het OM niet daadkrachtig genoeg is omgegaan met deze zaak zoals wij van het OM gewend zijn. Het OM heeft als taak strafbare feiten te onderzoeken en indien nodig over te gaan tot vervolging. Als thans blijkt dat het OM strafbare feiten onderzoekt, zo ook deze zaak en na verhoor van de verdachten aangeeft dat de verdachten schuld bekennen en toch niet overgaat tot afhandeling van deze zaak, dan roept dat vraagtekens op”, zegt advocaat Leter. Het is volgens haar ongebruikelijk dat het OM op deze manier een verklaring geeft over een zaak die bij haar in onderzoek is en de vraag kan wellicht gesteld worden hoe verder?

“Wat moet verder met deze zaak gebeuren? Het kan er bij mij niet in, dat de journalist voor de ogen van velen in het openbaar op zodanige wijze is mishandeld, waarbij hij – hoewel hij volgens het Openbaar Ministerie geen zichtbare letsels heeft – de lichamelijke mishandeling heeft ondergaan en daarbij nog steeds getraumatiseerd is door het gebeuren en dat geen daadkracht wordt gesteld.” Het is aldus de jurist “volkomen onbegrijpelijk” dat het Openbaar Ministerie deze strafrechtelijke en feitelijke handelingen niet strafwaardig genoeg geacht om terstond op te treden tegen diegene die zich hieraan hebben schuldig gemaakt.

Het Openbaar Ministerie als rechtsbeschermende en strafvervolgende instantie kan het zich niet permitteren, meent Leter, om een halfslachtig besluit te nemen en deze werkwijze te hanteren in deze kwestie door aan te geven dat het onderzoek in onderhavige zaak nog niet is afgerond, aangezien hiermede de integriteit en de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie in het gedrang komt. De advocaat heeft het OM aangeschreven en gevraagd om gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet haar biedt en te zorgen voor de rechtshandhaving in het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak. In de brief wordt ook ge?ist dat het OM alle opgemaakte dossiers en videobeelden over het incident ter beschikking van de advocaat stelt zodat ze de belangen van haar cli?nt beter kan behartigen.

Bij de woning van Pinas zijn donderdagochtend twee handgranaten aangetroffen. De explosieven die met tape aan elkaar waren geplakt, waren onder de auto van een broer van hem geplaatst die daar de nacht had doorgebracht. Het voertuig stond geparkeerd op de plek waar Pinas normaal zijn auto parkeert. Intussen is de politie ter plekke voor onderzoek. Vanuit het journalistieke veld is geschokt en bezorgd gereageerd op deze openlijke bedreiging. Sinds Pinas op 14 december bij het parlement door drie lijfwachten van de vicepresident werd mishandeld en hij aangifte hiervoor had gedaan bij de politie zijn verschillende intimidatiepogingen ondernomen.

