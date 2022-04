Adviseur Sprenger: Te weinig investeringen in gezondheidszorg

15/04/2022 03:02

Er zal meer geinvesteerd moeten worden in de gezondheidszorg en dienen alle betrokkenen in de sector hun verantwoordelijkheid te nemen. “Op dit moment wordt te weinig geinvesteerd in gezondheidszorg in Suriname,” conludeert Marc Sprenger, voormalig directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie tevens adviseur van het kabinet van de president op het stuk van gezondheidszorg. Om meer financiering te genereren voor de gezondheidszorg zal volgens hem een eerlijke belastingheffing moeten plaatsvinden door onder andere een behoorlijke onroerendgoedbelasting te heffen.

Volgens Sprenger kan het ministerie van Volksgezondheid

momenteel onvoldoende de regie voeren over het zorgbeleid omdat het

departement niet voldoende capaciteit heeft. Die moet versterkt

worden. Betrokkenen in de sector waaronder wie artsen en ziekenhuis

dienen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet zonder meer

wijzen naar het ministerie, stelde hij onlangs tijdens de discussie

van Kenniskring Suriname met als thema ‘De Sociale- en Kennisstroom

uit Nederland’.

Volgens de deskundige worden veel problemen op het bord vn

Volksgezondheid gelegd, maar door gebrek aan middelen en capaciteit

kn het ministerie slechts brandjes blussen. Het ministerie is

beperkt in het aantal mensen dat daar werkt en kampt met

onvoldoende capaciteit. “Het is belangrijk om meer mensen en goede

mensen te krijgen die ook daadwerkelijk de regie kunnen oeren op

het gebied van de gezondheidszorg,” aldus Sprenger die verder

aanvoert dt het financieel systeem in Suriname “ontzettend

ingewikkeld” is.

“Het is van belang om financiele processen te vereenvoudigen,

waardoor ook mensen die willen helpen in de gezondheidszorg

makkelijker hun geld kunnen krijgen.” De adviseur constateert

inefficienties in het zorgbeleid. Hij verbaast zich over het groot

aantal ziekenhuizen in Paramaribo alleen. “Is het wel efficient,

zoveel ziekenhuizen.” Voorts zijn de salarissen in de

gezondheidszorg laag en hebben ziekenhuizen in de hoofdstad een

slehte reputatie. Het is ook niet duidelijk wat welk ziekenhuis

doet en ze kopen niet samen goederen in “wat niet zo handig

is”.

Sprenger: “Als je samen inkoopt sta je veel sterker.” Hij merkt

voort op dat apparatuur in de ziekenhuizen veelal verouderd is,

meestal ook nog geschonken en dat er geen onderhoud plaatsvindt.

“Over het algemeen zie je dat artsen en patienten een hoger niveau

willen. Echter, de inkomsten blijven achter en dan wordt het

moeilijk om en ziekenhuis te draaien.” Intussen heeft de minister

van Volksgezondheid een tem van deskudnigen aan het werk gezet om

te kijken naar een passende zorgverzekering, hoe de ziekenhuizen

efficienter te maken, en hoe artsen het best te belonen.

Voor de grote braindrain van verpleegkundigen zal ook een

oplossing gevonden moeten worden. Sprenger constateert het voor

verpleegkundigen momentel heel moeilijk is om rond te komen met hun

salaris. “Dan kun je niet verwachten dat mensen gemotiveerd zijn en

dat ze niet uitlkjken naar een betere baan,” stelt hij. De adviseur

voert aan dat de arbeidsvoorwaarden in de ziekenhuizen verschillend

en niet helemaal helder zijn. Dat maakt dat mensen ontevreden zijn.

Er is geen goede systematiek en geen onderscheid tussen

verschillende verpleegfunties. Daarnaast willen de mensen in de

zorg meer flexibilisering wat de werktijden betreft.

Ook loopbaanperspectief is van groot belang. Veel

verpleegkundigen willen zich specialiseren, maar kunnen dat niet

omdat ze het geld niet hebben om voor de opleidingen te betalen.

Aan de minister is voorgesteld om dit mogelijk te maken. Daardoor

kan je verpleegkundigen vragen langer te blijven in het ziekenhuis,

meent Sprenger. Ze moeten de kans krijgen zich verder te

ontwikkelen. “Dat is echt essentieel. Er moet ook, naar mijn idee,

een collectieve arbeidsovereenkomst komen waardoor alle

verpleegkundigen hetzelfde verdienen afhankelijk van hun functie.

Dan is er ook geen behoefte om zomaar naar een ander ziekenhuis te

gaan,” aldus de deskundige.

Dit zal ook vertrek naar het buitenland van mensen uit deze

beroepsgroep minimaliseren en hoeft het land geen verpleegkundigen

uit andere landen zoals de Filippijnen te halen. Sprenger merkte

verder op dat de grote thema’s in de gezondheidszorg zoals mentale

gezondheidszorg, moeder en kindzorg, voorbereiding op pandemieen,

gezonde levenstijl, verminderen van risico’s dat mensen chronische

ziekten krijgen, tabakscontrole en betere informatie op gebied van

gezondheidszorg meer aandacht moeten krijgen. Ook de

zorgverzekering dient volgens Sprenger tegen het licht gehouden te

worden.

Het is niet prettig, zegt hij dat mensen denken dat ze recht

hebben op bepaalde zaken en naderhand merken dat die niet vergoed

worden. Ook de gratis ziektekostenverzekering voor iedereen vanaf

60 jaar is geen goede zaak, omdat niet elke 60-plusser armlastig

is, meent de deskundige. “Dus, misschien moet daarnaar worden

gekeken zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.” Hij

pleit ook voor een betere ouderenzorg. Door gebrek aan

verpleeghuizen blijven ouderen die geen familie hebben onnodig in

het ziekenhuis liggen.







