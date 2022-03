Adviescommissie Oorlog in Ukraine

18/03/2022 13:53

President Chandrikapersad Sanotokhi kondigt de installatie van een adviescommissie aan die zich zal buigen over de effecten van de oorlog in Ukraine op Suriname.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Een adviescommissie van deskundigen uit verschillende sectoren zal op 21 maart een feit zijn om de impact van de oorlog in Ukraine te monitoren en de regering op tijd van adviezen te voorzien. Dit kondigde president Chandrikapersad Sanotokhi donderdag aan bij de beediging van een nieuwe lichting manschappen van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in de Congreshal.

Volgens Santokhi is het overduidelijk dat de impact van de

oorlog ook in Suriname voelbaar is. “De impact hoeft niet altijd

een te zijn van fysieke dreiging, maar kan ook economische of

financiele gevolgen hebben. Gevolgen voor je eigen grondgebied,

waarbij soms vanuit de wereld een oproep kan worden gedaan om bij

wijze van humanitaire hulp ook personen hier in het land te

ontvangen”, stelde de president.

Intussen gaat de samenleving reeds gebukt onder de economische

gevolgen. Dit is te merken aan de verhoging van prijzen van

goederen. Voor wat betreft de veiligheid zegt president Santokhi

dat de regering ervoor dient zorg te dragen dat Suriname over goed

functionerende veiligheidsdiensten beschikt, meldt de Communicatie

Dienst Suriname.







