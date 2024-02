Adultonan mayor por exigi di nan yiunan pa duna nan un tiki mas di atencion

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Lenny Geervliet, Lider di e Proyecto 125, den entrevista cu DIARIO a comenta, cu tin adultonan mayor cu ta yama comenta cu nan ta so den cas, pero no ta hacie den forma di keho.

Adultonan mayor cu ta yama na 125 ta expresa cu nan yiunan ta druk, cu nan tin trabao, nan tin yiu. Esaki ta un argumento cu esnan cu esnan cu tuma yamada ta scucha hopi.

Locual e adulto mayor ta expresa ta cu e no ta haya bishita, of no tin hende na cas, pasobra esnan cu e tin cerca dje ta druk; un adulto mayor no kier molestia hende. “Esaki hopi biaha no ta un tema di combersacionnan. Un adulto mayor por exigi di su yiunan pa dune un tiki mas atencion”, segun Lenny a subraya.

El a agrega cu si ta asina cu un adulto mayor, mescos cu un mucha y tur otro hende mester tin un structura den su bida, manera come na tempo, tuma su remedinan si mester, y esaki ta algo bon pa tur persona.

Geervliet a menciona cu aworaki e proyecto 125 ta bezig pa bira mas conoci den comunidad, y tambe pa esnan cu ta rond di un hende grandi, esnan cu ta duna e cuido, stimula e adulto mayor tambe pa yama.

“Nos ta dunando charla, por ehemplo, na teamnan di WGK, cu tambe ta bay na casnan di hende grandi pa ora nan sinti nan so yama 125.

Nos ta keda duna charla den e lunanan cu ta bin y mi ta keda ripiti cu nos tey, pasobra bo ta topa un hende cu ta su so, tambe bise pa yama nos”, Lenny Geervliet a señala. Tambe nan ta duna charla na gruponan 60 plus cu ta lantando den barionan y cu ta activo.

Pa locual ta boluntario Proyecto 125 tin un grupo di 14 hende, cu señora Geervliet ta hopi contento cu nan, pasobra nan ta serio, comprometi, cu gusta e trabao. E kier ripiti e cursonan na April y pa esnan cu tin e training caba tin un dia cada dos luna unda nan ta upgrade nan mes.

Nan ta trata temanan cu sea ta bin dilanti durante combersacionnan pero na April ta pa hendenan cu a duna nan nomber caba y kier participa como boluntario.