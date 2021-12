Adicto Ambulante cu a horta den misa condena na 7 luna di prison

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E homber G.W. di 50 aña di edad, kende ta un Adicto Ambulante pa 10 aña caba, a wordo condena na 7 luna di prison pa a bay horta den un misa.

PASA VIDEO DI SEGURIDAD DEN CORTE

E acusacion di Fiscal contra G.W. ta cu riba 4 y 18 Juni 2021 a kibra y horta for di un misa. Segun G.W. un biaha so el a horta, esta 18 Juni 2021 y esey por mira riba imagen di camera di seguridad. El a bisa cu Polis a mustr’e potret. Segun G.W. el a forza e porta pero despues a bay.

Hues a bisa cu segun imagennan di seguridad, dia 4 Juni 2021 ta mira hende. Hues a dicidi di pasa e video di seguridad riba e computer di Griffier. E sospechoso, abogado, Fiscal y Hues tabata para mira. Hues na dado momento a puntra G.W. si e ta reconoce e persona cu ta mira un imagen. G.W. a bisa cu no. E otro dia si e ta reconoce su mes riba e video.

ADICTO A CAUSA HOPI DAÑO

Ta asina cu pastoor di e misa a mira e imagennan di e video di seguridad y a bisa Recherche cu el a reconoce G.W. pasobra e conoce.

G.W. a bisa Hues cu e ta sorry y cu e ta un adicto pa 10 aña y cu e ta bay haci esfuerzo pa no haci e cos aki mas. Hues a remarca cu e carchi di castigo di G.W. ta data 1997 y tin un cantidad di casonan di ladronicia durante 25 aña. Hues a bisa cu G.W. a causa un cantidad di daño na hendenan door di kibra lugarnan pa drenta.

FISCAL

Fiscal ta haya legalmente proba tur dos acusacion. El a bisa cu e caso di 18 Juni 2021, G.W. a admiti pero ta desmenti e otro. Na opinion di Fiscal, ta dos intento di horta caminda a causa daño na e misa. Ta e hendenan di e misa mester bay paga y drecha loke G.W. a haci. Fiscal tambe a mustra cu durante 25 aña, G.W. ta haci e delitonan aki y ta causa molester na e victimanan. Fiscal a bisa cu normal pa ladronicia lo exigi 1 aña di prison. Den e caso aki, Fiscal no ta bay hacie pasobra ta intento di ladronicia. El a exigi 10 luna di prison, kitando e tempo cu G.W. ta sera den KIA. Fiscal a expresa cu awor ta basta G.W. Por a ripara cu e exigencia a afecta G.W. El a keda cabez abao ta sacudi cabez.

ABOGADO

Mr. Hernandez ta haya cu mester declara G.W. liber pa e acusacion di 4 Juni 2021. Na opinion di abogado mr. Hernandez, ta mira un imagen di un hende no mucho cla ta cana cu ta parce G.W. pero no t’e. E ta haya cu Recherche no a haci investigacion pa determina kende e hende ta.

E abogado a bisa cu G.W. tabatin hamber y a purba forza porta di e misa pa mira si e ta haya coy come. E abogado a señala cu Recherche a haci algun pregunta so y no a bay haci mas investigacion. Pesey e abogado ta conclui pa Hues declara G.W. liber pa dia 4 Juni 2021. El a bisa cu G.W. a admiti di a purba forza 18 Juni 2021. E ta haya e exigencia di Fiscal demasiado halto.

E abogado a bisa Hues cu 5 luna di prison pa purba horta ta husto. El a bisa tambe cu G.W. ta adicto y ta dispuesto pa haya ayudo.

SENTENCIA

Hues a bisa cu G.W. a bisa cu e lo stop. Hues a bisa cu lo ta mihor pa G.W. envez di forza e porta, bay misa y drenta via porta y busca ayudo. Hues a pospone e caso un rato pa bay evalua y despues a dicta sentencia. Hues ta haya cu tin duda cu si ta G.W. a horta dia 4 Juni 2021 y pesey ta declar’e liber. El a bisa cu G.W. a pidi sorry y e ta haya ta bon cu G.W. bay pidi sorry na e misa. Hues a splica cu e tin cu proteha comunidad contra hendenan cu ta horta. Durante 25 aña, G.W. ta hortando y causando daño na comunidad. Hues a bisa cu e ta spera cu G.W. lo bay cambia su bida y haya ayudo. El a condena G.W. na 7 luna di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA.