Adek start met tweede masteropleiding geschiedenis

21/03/2022 05:54

-

Audry Wajwakana



Foto: uvs.edu



PARAMARIBO –

De roep om de eigen Surinaamse geschiedenis te schrijven en herschrijven wordt steeds luider. “Hierdoor is er een enorme belangstelling voor de masteropleiding geschiedenis”, vertelt historicus Jerome Egger van de Faculteit der Humaniora van de studierichting Geschiedenis. Op 1 april start deze studierichting met de nieuwe masteropleiding geschiedenis. Hiervoor zijn personen die de bachelor geschiedenis en de opleiding geschiedenis MO-B-niveau bij de Academische Lerarenopleiding hebben afgerond, sinds vorig jaar warm gemaakt. Achttien belangstellenden hebben zich al aangemeld.

Deze opleiding is de tweede die door de Anton de Kom

Universiteit wordt verzorgd met als doel om voldoende

wetenschappelijk kader op te leiden, dat in staat is een bijdrage

te leveren tot de bestudering en herschrijving van de Surinaamse

geschiedenis. De eerste masteropleiding geschiedenis ging in 2011

van start en leverde elf afgestudeerden af. Deze groep was van

MO-B-niveau geschiedenis van het Instituut voor de Opleiding van

Leraren (IOL), omdat de eerste bacheloropleiding pas in 2013 werd

gestart.

De afgestudeerden zijn ingezet op allerlei instellingen, zoals

het Nationaal Archief, het IOL, de middelbare scholen en de

universiteit. Vanwege de financieel-economische situatie van

Suriname kon er niet veel aan onderzoek gedaan worden. Desondanks

hebben de wetenschappers, die voltijds of deeltijds aan de

universiteit zijn verbonden, een behoorlijke bijdrage geleverd door

het schrijven van artikelen, boeken, het presenteren van papers op

conferenties, het verzorgen van lezingen en het organiseren van

nationale en internationale conferenties.

De laatste conferentie was ‘Legacy of Slavery and Indentured

Labour’ in juni 2018, die heeft geresulteerd in de voorbereiding

van tien internationale publicaties bestaande uit ongeveer honderd

artikelen. Deze boeken zijn deels al verschenen of komen binnenkort

uit. “We starten weer met de master, omdat de opgeleiden van 2011

nu tegen de pensioengerechtigde leeftijd aankijken en we moeten

voor aanwas blijven zorgen”, zegt Egger.

De opgeleide historici kunnen worden ingezet op verschillende

terreinen, zoals wetenschappelijk onderzoek, bij de media, op

onderzoeksafdelingen van ministeries, in de erfgoedsector zoals

musea, archiefwezen, cultuurstudies en archeologiestudies. “De

afgestudeerden kunnen na een speciale training ook ingezet worden

voor curriculumontwikkeling van het voortgezet onderwijs, zoals het

VOS waarvoor wij nog steeds geen eigen schoolboeken hebben

ontwikkeld. Ook kunnen zij worden ingezet op het IOL en niet te

vergeten op de universiteit zelf”, aldus Egger.

In de masteropleiding wordt veel aandacht besteed aan

onderwerpen zoals slavernij, contractarbeid, migratie en diaspora.

Ook worden studenten getraind in publieksgeschiedenis, wat inhoudt

dat zij moeten leren resultaten van wetenschappelijk historisch

onderzoek toegankelijk te maken voor het grote publiek. Naast

onderzoek naar de geschiedenis van voor de twintigste eeuw, zoals

de koloniale samenleving met slavernij, contractarbeid en

marronage, zal de recente geschiedenis van Suriname

wetenschappelijk worden onderzocht. Zo ook het cultureel erfgoed

van de Surinaamse bevolking. In samenwerking met bevriende

universiteiten en wetenschappers volgen enkele personen een

PhD-opleiding of zullen daarmee binnenkort beginnen.







