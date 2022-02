Adaptacion riba regla di cuarentena pa casonan positivo di Covid-19

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Hefe di DBZ, señora Sharline Koolman, tabata presente den conferencia di prensa di gobierno,

Diaranzon mainta, tocante cambio den maneho di covid-19, unda el a repasa e parti di cuarentena.

Koolman kier a duna algun instruccion, pasobra ainda tin casonan di covid-19 ta bin dilanti, aunke no ta hopi. Ta trata di un adaptacion na e regla di cuarentena.

“E prome punto ta cu tur persona cu ta biba cu un persona cu tin covid-19, mester bay den cuarentena eigenlijk pa cinco dia, cu excepcion di esnan cu den e ultimo tres lunanan, a caba di recupera di covid-19, y personanan cu a ricibi un booster durante e ultimo siete dianan desde cu e tabata tin contacto cu e persona. Pues, si bo tabata tin contacto cu e persona ayera, y awe el a sali positivo, bo ta conta desde ayera e siete dianan, e ultimo contacto cu bo tabata tin, anto si bo a haya e vacuna mas cu siete dia prome cu e contagio ey, anto e ora ey bo no mester bay den cuarentena mas. Y tambe ta conta pa mucha y hobennan di 1 te cu 17 aña. Se desaroya sintoma durante e ultimo cinco dianan, anto bo ta contact bo docter di cas, preferiblemente yama prome y no presenta ainda, y palabra cu docter si bo mester test y ki dia bo ta bay test”, Sharline Koolman a menciona.

El a agrega cu por haci esaki via e website di covid-19, cu ainda ta accesible. Den e website por wak na unda e persona por pidi pa haci su test. Eynan e persona ta haya un code cu e ta hinca den su Aruba Health app, anto basa riba esey e ta haci un afspraak y por bay haci su test, si e tin mester.

Koolman a sigui splica cu si e persona no tin sintoma despues di cinco dia, e por stop e cuarentena pero mantene e uso di tapaboca pa cinco dia mas, vooral ora e tin contacto mas estrecho cu hende, entre otro cu hendenan den cas cu no tin sintoma. Y na trabao mantene e mondkapje bisti mas tanto posible. “Ta recomendable tambe pa haci un self test cu ta bende den boticanan, pero corda cu esaki no ta wordo cubri pa AZV. Pues, si bo tabata tin contacto cu un persona den cas, cu tabata positivo y despues di cinco dia bo no tin sintoma ainda, y bo ta bay traha bek of bay bek den bo bida diario, ta recomenda pa haci e test aki”, e Hefe di DBZ, señora Sharline Koolman a reitera.

El a agrega cu si acaso e test sali dudoso of positivo, ta recomendable tambe pa acerca docter di cas cu e informacion aki y haci un test pa confirma esaki.

“Otro contactonan no mester bay den cuarentena pero ta aconsehable si, pa mantene e diez dianan. Es decir, si un persona cu ta traha cu bo, a sali positivo pa covid-19 y bo tabata tin contacto estrecho cune, ta aconsehable pa mantene mas tanto posible bo tapaboca, durante e oranan di trabao, y/of ora bo tin contacto cu mas hende pa evita pa por haya casonan cu sali atrobe, y eigenlijk, stroba full e proceso cu nos ta bezig cune aworaki”, Sharline Koolman a conclui.