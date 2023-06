Acusado di violacion a haya duele y bisa Hof cu e ta acepta e 6 aña di prison

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E homber B.P. di 38 aña, riba Dialuna durante tratamento di su apelacion contra su sentencia di 6 aña di prison, a kibra ora Hof di Corte Superior a mustr’e e potretnan di con el a maltrata severo e dama K. y haci tattoo di su nomber na hopi parti di su curpa. El a haya asina hopi duele di loke el a haci cu el a bisa Hof pa

para e caso.

E acusacionnan contra B.P. ta cu entre April 2021 y Januari 2022, el a maltrata severo, viola, menaza cu arma e dama K. diferente biaha. Ta asina cu den e sentencia di Corte den Promer Instancia, a mustra cu psycologo a constata cu B.P. tabatin tendencia sadista y no ta realisa kico e tabata haci.

Recherche a manipula interogacion: Na comienso di tratamento di e apelacion, Hof a puntra pakico B.P. a apela e sentencia di 6 aña di prison. B.P. a bisa Hof cu su interogacion a worde manipula door di Recherche. El a bisa cu e tabata pidi pa su abogado ta presente. E abogado no por a bin pasobra e tabata ocupa. Na final el a presenta tur na verf. El a bisa cu Recherche tabata skirbi cosnan cu nan kier y no cosnan cu e tabata bisa.

El a bisa Hof cu el a bisa un amigo Polis cu el a puntra p’e, cu ta un agente di Polis femenino ta tras di tur e cos aki, cu ta famia di e dama victima K. El a cuestiona e forma con Recherche tabata formula su declaracion cu no tabata loke el a bisa.

Maltrata dama cu skinops: Hof a mustra cu dia 7 Januari 2022, a detene B.P. a base di denuncia di mama di e dama K. E mama a bisa cu K. tabatin hopi miedo y panico di B.P., kende a bisa cu e lo bay haci’e algo. A haya B.P. cu un skinops den su auto. El a bisa Hof cu nunca el a us’e. Hof a mustra cu e dama K. a bisa cu B.P. a dal’e diferente biaha cu un skinops.

Skinops ta un arma di bringamento, conoci na Hulandes como “Boksbeugel”, y na Ingles como “Brass knuckles”.

Segun B.P. e tabata tik K. cu e skinops durante nan relacion sexual pero no maltrata. Hof a mustra cu hopi hende a mira con e dama K. tabata tembla pasobra B.P. a menace cu lo kap e den 3 pida.

Hof a mustra cu K. a declara na Recherche cu B.P. a orden’e pa cada 15 minuut, e mester bisa B.P. na unda e ta y manda un video. E dia ey, 7 Januari 2022, K. no a haci’e y e tabata sa cu B.P. lo bay maltrat’e formal. Segun B.P., e dia ey el a bisa K. cu awe cos ta caba. E kiermen e relacion cu K. ta caba. Hof a remarca pakico B.P. tabata blo yama K. e dia ey. Segun B.P., e dia ey el a bay busca su television cu el a presta K. pa e mucha hunga Sony PlayStation. El a bisa cu el a bay na e cas y ora e no a mira e auto di K. el a bay.

Maltrata victima pisa: Hof a mustra cu K. a bisa con na September 2021 B.P. tabata maltrat’e. K. a bisa Recherche cu B.P. a mar’e riba un cama y a hinca henter su man den e parti atras di K. y e señora di B.P. sa di esaki. Ta e señora a hiba K. hospital pasobra e tabata sangra masha hopi mes. E dia ey segun K., B.P. tabata rabia pasobra e ta sospecha cu K. lo tin relacion cu un homber. Segun K., despues di a maltrato aki, B.P. tabata kier tin relacion sexual pero K. no tabata por pasobra e tabata sangra masha hopi mes. E mester a bay hospital. Segun K. e no a duna permiso pa B.P. haci’e.

Hof a mustra tambe con e dama K. tabatin diferente mordi na su curpa. B.P. a bisa Hof, tur relacion sexual cu nan tabata haci, nan tabata palabra un dia promer. El a bisa cu ta K. tabata kier pa mord’e duro.

Hof a remarca cu e victima K. a declara diferente biaha na Recherche cu ora e bisa B.P. pa stop, e no tabata stop. Tambe el a bisa cu B.P. a choke te cu un djiente a cay for di su boca. K. tambe a mustra con B.P. a maltrat’e cu un pistool na su cabez. Tambe cu B.P. a maltrat’e cu un zweep. Tur esakinan segun K. tabata castigo di B.P. B.P. a bisa cu tur e cosnan aki tabata un wega cu nan tabata hunga. Segun B.P., hopi di e potretnan di marcanan di maltrato ta for di su cellular Recherche a saca nan y ta potretnan bieu.

Hof a mustra cu Polis ta haya cu B.P. tabata maltrata e victima K. y cu K. tabata lag’e haci’e pasobra e no kier pa B.P. lag’e. Esey ta worde considera maltrato violento.

Tatuahe na e curpa: Hof a bisa tambe cu K. a bisa cu B.P. a haci varios tattoo na su curpa. Segun B.P., ta K. mes tabata kier. PG tabatin potret di tur e tattoonan cu B.P. a haci y tambe e maltratonan. Hof a yama B.P. pa mira tur e tattoo cu el a haci na K. su curpa. Tin diferente nomber di B. na su curpa y inicialnan B.P. Hasta na su partinan intimo. Tambe Hof a mustra e marcanan di maltrato cu a keda riba K. su curpa y kap na cabez cu e pistol.

Acusado kier hala caso aden: E acusado B.P., despues di a mira tur e potretnan, el a kibra. Na dos occasion el a pidi pa e bay papia cu su abogado mr. Carlo. Ora el a bolbe, el a bisa Huesnan cu e kier para e caso. Por a nota cu B.P. tabata tristo. El a bisa cu e ta sinti’e kibra. Hof a bisa cu e por compronde cu e potretnan ta impactante pero no ta mira cu por hala e apelacion aden. Hof a mustra cu B.P. mes a bisa cu tur cos a sosode riba peticion di K.

El a desmenti di a maltrata, viola y menaza K. Segun B.P. cosnan a sosode pero no a pasa manera Hof ta kere. Abogado mr. Carlo a bisa cu B.P. a bis’e cu e ta prefera pa no sigui cu e caso. Hof a splica B.P. cu si hala e apelacion aden, e sentencia di Corte den Promer Instancia ta keda 6 aña y no por cambi’e mas. B.P. cu wowo yen awa a bisa cu para e caso y cu e ta accepta e castigo.

Castigo ta keda 6 aña di prison: Hof a bisa cu ta hala e apelacion di B.P. aden y cu e sentencia ta keda 6 aña di prison. Tabatin dos testigo cu mester a duna declaracion. E victima K. y su prima W. Pero door cu e caso a worde hala aden, nan no a worde scucha.