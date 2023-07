Actualmente policlinica Ginecologia pasando den momentonan di escasez

The content originally appeared on: Diario

Hospital suplicando pashentnan pa comprension

ORANJESTAD (AAN): E ta algo cu pashentnan a bin ta kehando di dje caba! Esta cu tin scarcedad di Ginecologo na Aruba.

Riba esaki, Diaranson atardi Hospital di Aruba a emiti un boletin riba e asunto. Nan a splica cu como Hospital e vision ta pa tin cuido accesibel pa tur hende sin compromete e calidad cu tur hende merece. Y nan servicio diario ta basa riba e fundacionnan di e organizacion cu ta pa brinda cuido cu compasion y hospitalidad.

Den mesun rosea mester corda tambe cu pashentnan tin nan derecho pero tambe deber pa cu dunadonan di cuido y e team di sosten pa asina diariamente por atende pashent.

E mesun vision aki tambe ta valido pa tur policlinica unda specialistanan ta mira pashent riba consulta y pues tambe pa e team di policlinica Ginecologia cu kier ta accesibel pa tur hende. Pero ultimo tempo team di policlinica Ginecologia ta pasando den momentonan di escasez y awo e tin un efecto grandi riba e team completo y tambe riba cuido di pashent.

Seguridad di empleadonan ta hopi importante banda di cumpli cu nos vision como organizacion. Nos kier pa pashent haya e cuido cu nan merece pero no mester lubida pa keda cu respet mutuo.

Policlinica y cifra: Policlinica Ginecologia desde januari 2023 te cu fin di juni a mira no menos di 6289 pashent. Banda di consulta pashent, e specialistanan ta mira diariamente pashent admiti den Hospital. Y tur esaki ta worde dirigi pa e team na bali di secretaria cu ta atende telefon y alavez ta contesta no menos di 200 mensahe via whatsapp pa dia.

Un policlinica cu tin mester di mas Ginecologo cu diferente experticio awo ta haya nan mes den un situacion mas fastioso ainda cu tin consecuencia pa e pashent mirando cu pa algun luna no ta bay tin suficiente ginecologo pa atende tur pashent. Pues aworaki lo mester wak cua pashent tin cu worde atendi cu emergencia y cua pashent por warda un rato mirando cu nan situacion ta uno di menos di urgencia. Un situacion no deseabel ni pa pashent y tampoco pa Hospital y policlinica Ginecologia.

Situacion actual policlinica Ginecologia: Lamentablemente e escasez lo bira mas mirando cu e team di policlinica Ginecologia ta bisa ayo na dr. Babet Latour y dr. Susanne Thys cu a scoge pa un reto nobo y alavez dr. Sietske Althuisius cu ta baha cu su pensioen bon mereci. Nos ta gradici nan pa tur loke nan a haci pa tur pashent y tambe pa nos Hospital y ta desea nan tur cos bon pa cu nan futuro.

Pa sigui brinda cuido na tur pashent di policlinica Ginecologia lo t’ey pa nos pashentnan dr. Daphne Moreta y dr. Alejandro Garcia. E puestonan di ginecologo cu ta habri lo worde yena temporalmente cu “waarnemers” te ora logra yena e vacaturanan cu tin habri a largo plaso.

Pashentnan di ginecologonan dr. Moreta y dr. Garcia lo keda bou di nan cuido y tur otro pashent lo pasa algun luna bou di cuido di diferente “waarnemers”. Pues lamentablemente escohencia di ginecologo por lo pronto no lo ta posibel manera costumber.

Con nan por yudabo: Nan kier atende tur pashent lo miho posibel pues ta splica akibou nos forma di traha: Pa consulta mester yama 527-4130. Number di whatsapp 597-4843 ta pa mensahe di texto solamente cu lo worde contesta den 24 ora (solamente haci uzo di whatsapp pa pidi receta, herhaal consult y pa cancela afspraak). Tambe via email ta pa tur pregunta menos pa pidi receta, herhaal consult y tampoco pa cancela afspraak.

Mirando e situacion di escasez na poli Ginecologia ta pidi pashent pa manda un email of trece nan verwijsbrief di dokter di cas y e peticion aki lo bay riba un lista di espera. E specialista lo pasa riba e lista continuamente y segun prioridad/ emergencia lo yama pashent pa un cita. E agenda actualmente ta worde maneha pa luna y pues lo traha cita cu pashent segun prioridad/ emergencia.

Esfuerso conhunto: Team completo di maneho conhuntamente cu specialistanan ginecolognan ta haciendo nan maximo esfuerso pa yena e vacaturanan den ginecologia mas lihe cu ta posibel pero mester corda cu tin scarcedad. E enfoke ta pa nos logra yena tur vacatura no mas tarda cu 1 di januari 2024 pa asina un bes mas ta acesibel pa tur pashent manera ya ta costumber.

Un biaha mas team di maneho di Hospital hunto cu team completo di Ginecologia ta pidi comunidad comprension pa e situacion cu ta pasando aden awo y danki pa e pasenshi.