Actie nodig om daling poliodekking te voorkomen

07/03/2022 05:59

Aidy Pinas

Het poliovaccin.

Foto: Unicef



PARAMARIBO –

De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (Paho) heeft recent alle landen in de Amerika’s opgeroepen om hun inspanningen te verdubbelen om kinderen tegen polio te vaccineren. Ook in Suriname is de poliodekking in de voorbije jaren gedaald. Bedroeg hij in 2019 nog 85 procent, het jaar daarop was dat 75 procent. Dit zegt Djamiel Koensi, manager van het vaccinatieprogramma van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

Het vaccinatiepercentage met alle drie doses van het poliovaccin

bedroeg 82 procent in 2020. Dit percentage is het laagste sinds

1994 toen de regio vrij werd verklaard van deze ziekte. De Paho

waarschuwt dat de dreiging van herintroductie van polio in de regio

reeel is.

In 2020 rapporteerden twaalf landen minder dan 80 procent

dekking voor de derde dosis van het vaccin. Door de

Covid-19-pandemie heeft men zich minder inspanningen gepleegd op

dit gebied en is de vaccinatiegraad als gevolg hiervan blijven

dalen. Deze trend begon al voor de pandemie.

Polio is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt

door het poliovirus. Het virus wordt voornamelijk door contact met

geinfecteerde ontlasting overgedragen, met als gevolg aantasting

van het zenuwstelsel en verlamming van de benen of armen. Voor

wijdverbreide immunisatie waren in de regio in 1975 bijna

zesduizend kinderen verlamd als gevolg van polio.







