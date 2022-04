Actie AZP opnieuw verscherpt

19/04/2022 19:39

-

Jason Pinas

Het AZP-personeel gaat al om acht uur smorgens in beraad.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

De actie die sinds vorige maand wordt gevoerd door het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), is vanaf dinsdag opnieuw verscherpt. De medewerkers gaan nu niet meer om elf- maar al om acht uur smorgens in beraad. “Het beraad houdt in dat er op bepaalde afdelingen een minimale bezetting wordt gehanteerd”, zegt bondsvoorzitter Lloyd Pool tegenover de Ware Tijd.

Met name de Intensive care, Spoed Eisende Hulp (SEH),

Verloskamer, Kinderafdeling en het beddenhuis draaien niet optimaal

terwijl de overige afdelingen volledig in actie zijn. “De

spoedgevallen worden wel behandeld. We kunnen de pati?nten niet zo

in de steek laten”, benadrukt Pool.

De bond wil meer duidelijkheid over de nieuwe loonreeks en

secundaire voorwaarden waarover al enige tijd wordt onderhandeld.

Omdat de leiding van het ziekenhuis nog geen goed nieuws heeft voor

de werknemers wil de bond geen water bij de wijn doen. De

voorzitter: “de directie heeft ons gevraagd om de actie op te

schorten maar dat kunnen we niet doen omdat we een duidelijk

resultaat willen.”

De directie van het AZP heeft ook na gesprekken met de regering

begin deze maand geen zicht op wanneer ze in staat zal zijn volgens

de nieuwe loonreeks te betalen. Wel is afgesproken dat het

personeel de 17 procent die aan de overheidsambtenaren wordt

uitbetaald ook zullen ontvangen totdat het ziekenhuis in staat is

de nieuwe loonreeks te implementeren. Hoe lang dit zal duren is

niet duidelijk.

Zolang dat niet concreet is vastgesteld zal de bond de actie

niet opschorten. “De leden zijn bereid het beraad op te schorten

wanneer aan hun eis wordt voldaan. En het is geen onredelijke eis”,

benadrukt Pool. Pogingen van de redactie om de directie te spreken

zijn tot nog toe niet gelukt.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina