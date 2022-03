Achterstand bij productie paspoorten

05/03/2022 06:02

CBB-directeur Anastatia Kanape-Pokie.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

“Momenteel wordt alleen aan spoedgevallen de voorkeur gegeven”, zegt Anastatia Kanape-Pokie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Er is een vertraging in de afgifte van paspoorten doordat een van de twee paspoortprinters is uitgevallen. Met een paspoortprinter wordt tot zes uur gewerkt om het het maximum van 200 paspoorten per dag toch te halen. Momenteel zijn er iets meer dan 6.400 aanvragen.

“Voor de spoedaanvragen is er ook een proces. Er kan alleen

bespoediging aangevraagd worden voor duidelijk aantoonbare gevallen

zoals ziekte, overlijden, dienstreis en reizen vanwege sport- en

studiedoeleinden”, aldus Pokie.

Het huidige systeem leent zich er niet voor dat aanvragen snel

afgehandeld kunnen worden. Het systeem is niet volledig

geautomatiseerd en om over te stappen naar een compleet

geautomatiseerd systeem zal de wetgeving betreffende aanmaak van

paspoorten aangepast moeten worden. Pokie merkt op dat de huidige

hoeveelheid aanvragen ongekend is in de geschiedenis van het

CBB.

Intussen zijn bij de leveranciers twee printers aangevraagd die

ingezet zullen worden om de achterstand in te lopen.Pokie: “Als

alles goed zit worden de gelden op kort termijn door het ministerie

van Financien vrijgemaakt voor de installatie van de

paspoortprinters zodat wij weer terug kunnen naar

normalisatie.”







