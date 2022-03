Achtergrondzangeres Guels breekt solo door

01/03/2022 14:01

Guels breekt met derde nummer door vanuit de achtergrond.

PARAMARIBO –

“Mensen zeggen dat ze kippenvel krijgen, wanneer ze naar het nummer luisteren. Anderen praten van de mooiste inheemse song van het moment.” Zo vertelt Guels (26), achtergrondzangeres van de dancehallsensatie Psycho, over haar nieuwe single ‘Rekerewa Pijai’ waarmee zij nationaal is doorgebroken. De song krijgt veel airplay bij de lokale zenders en heeft de eerste plaats in de hitlijst van radio Boskopu bereikt.

Bij Radio 10 werd hij zonder hem officieel te

introduceren de promosong. De artieste krijgt heel veel goede

reacties, vertelt ze. “Er wordt mij ook gevraagd om een song op te

nemen met TrangaRugie”, vertelt zij. ‘Rekerewa Pijai’ is haar derde

song. Eerder bracht de veelbelovende zangeres ‘Yu Wini Mi’ en

‘Brown Skin’ uit. “Ik had het zo’n beetje verwacht”, zegt ze over

het succes van haar derde product. “Omdat veel tijd en energie erin

heb gestopt. Het is altijd mijn wens geweest om zo’n song te

schrijven. Uiteindelijk is het gelukt. Ik ben trots op mezelf.”

‘Rekerewa Pijai’ gaat over de inheemse cultuur, met name de

watra ingi. “Ik kreeg op een bewuste dag de ingeving, een

firi, en terwijl ik een sigaar rookte, begon ik het lied

te schrijven.” Guels zegt met dit nummer niet alleen te hebben

getoond dat ze van alle markten thuis is, maar ook een ander

publiek te kunnen bereiken. Ze kijkt reikhalzend uit om het nummer

live te mogen brengen.

Grootste liefde

Het lied begint met een gebed dat door Robbins Anoewaritja van

de sociaal-culturele vereniging Paremuru wordt gebracht. Saviere

Raguel Zarks, zoals ze werkelijk heet, is sinds 2014

backgrondzangeres van de dancehallsensatie Psycho met wie zij ook

samen songs heeft opgenomen. Guels is marron maar heeft ook een

inheems bloed. Haar artiestennaam is afgeleid van haar tweede naam

Raguel. Haar grootste liefde en inspiratiebron zijn haar twee zonen

die ook in de videoclip van ‘Rekerewa Pijai’ te bewonderen zijn.

“Ik leef voor mijn kinderen.”

De veelzijdige zangeres pleit voor eenheid onder de artiesten.

Dit om meer waardering in eigen land te krijgen. Naar eigen zeggen

is er al een grote vraag naar haar volgende song. Deze wordt niet

in dezelfde stijl. “Al hoewel ik genoeg materiaal heb om elke maand

een lied uit te brengen, weet ik nog niet wanneer de volgende song

uitkomt en welke stijl het wordt. Alle goede dingen nemen

tijd.”

