Achaibersing verwacht gunstige evaluatie IMF

14/02/2022 00:00

-

Van onze redactie

Minister Armand Achaibersing van Financien en Planning.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Financienminister Armand Achaibersing verwacht dat de eerste periodieke evaluatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de uitvoering van het economisch herstelplan gunstig zal zijn. Dit zal ertoe leiden dat over enkele weken de tweede tranche van het monetair hulppakket aan Suriname zal worden overgemaakt. Momenteel bevindt een technisch team van het IMF zich in Paramaribo om de evaluatie te plegen. Het resultaat van de missie is maandag of dinsdag bekend.

In december kreeg Suriname de eerste tranche van 56, 4 miljoen

US dollar. De komende drie jaar zal het land een lening van in

totaal ruim 690 miljoen US dollar van het IMF ontvangen om het

herstelprogramma uit te voeren. Tijdens een persconferentie vrijdag

zei de bewindsman dat de IMF-delegatie tijdens een ontmoeting met

de media zelf het resultaat van de evaluatie zal bekendmaken. Over

de herschikking van de schulden met internationale crediteuren gaf

Achaibersing aan dat de onderhandelingen nog niet zijn

afgerond.

Nieuw compensatievoorstel

De regering heeft een nieuw compensatievoorstel gedaan aan de

Oppenheimer-obligatiehouders. In eerste instantie was het voorstel

aan de schuldeisers om een verlies van 70 procent op hun belegging

te nemen. Dat voorstel werd echter van de tafel geveegd door de

crediteuren. Omdat de economische omstandigheden verbeteren en de

staat meer inkomsten verwacht, is een gunstiger bod gedaan, aldus

de bewindsman.

De schuldeisers hebben nog niet daarop gereageerd. Dit voorstel

zit volgens de minister zodanig in elkaar, dat uit de verwachte

olieinkomsten Suriname eerst zijn deel krijgt en daarna de

obligatiehouders. De compensatie aan de schuldeisers was geen eis

van het IMF benadrukt Achaibersing maar een initiatief van Suriname

zelf. Intussen werd met bilaterale schuldeisers zoals China en

India onderhandeld over schuldherschikking.

Volgens de minister is het Herstelplan volop in uitvoering. Een

aantal maatregelen, met name op het stuk van fiscaal beleid, zijn

al uitgevoerd. Intussen zijn al 42 fiscale maatregelen uitgevoerd.

Ook zijn de sociale uitkeringen de afgelopen maanden significant

verhoogd. Sommige maatregelen die genomen worden zullen doorgaan

tot na de einddatum van uitvoering van het herstelplan.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina