Accion di firma ta intensifica aun mas pa ‘Say Yes to Secrets’

​

Errol de Freitas cu peticion na gobierno…



Diadomingo 3 di September lo colecta firma rond di Aruba

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta na entrada di Colony, San Nicolas Business Association a yama un rueda di prensa. Relaciona cu esaki, Errol de Freiras, Presidente di SNBA a indica cu tin diferente cos pasando pariba di brug den e dianan aki for di e dia cu e accion di firma ‘Say Yes to Secrets’ a cuminsa.

De Freitas a splica pakico e accion di firma aki. El a laga sa cu tin hende cu ta bisando cu e accion di firma na fabor di e construccion di Secrets Hotel no ta bal nada. E huesnan, tur ta tene cuenta cu locual ta pasa den un comunidad. Si hiba na Hof 20 mil firma y no ta segun e ley, pero ta mira e influencia di comunidad y con comunidad ta mira e proyecto, a bisa. E no ta kere cu tin ningun hende cu ta biba den e districto di pariba di brug cu no kier mira un progreso, un hotel cu por trece crecimento di e economia pa San Nicolas.

De Freitas a señala cu e prome fase di e hotel tin un embergadura di 600 camber, cu 6 ‘infinity pool’. E ta un hotel cu ‘premium projects’ y ta un di e proyectonan cu e cadena aki tin mundialmente. E prome den su estilo cu nan ta trahando un ‘all inclusive’ cu ta mas caro cu e otro hotelnan cu nan ta haya na ingles ‘flacs’ y e ta wordo maneha pa Hyatt. Ta papiando di un hotel cu ta bay ta solido. Di un economia directo, di trabao. Pa camber mester di 2 pa 3 hende, a remarca.

“E doñonan a bisa nos dos aña pasa. Laga e ciudad prepara su mes pasobra e ta nan intencion di stimula nan pa sali y bay haci compras y sali y disfruta di e pueblo pasobra mas nan ta afo, mas nan ta gasta”, a expresa. Pa e prome aña ta papiando di 30 miyon, pero pa e di tres aña caba ta papiando di 60 miyon cu ta bay cay no solamente den economia di pariba, pero tambe pabo di brug. Tur caminda na Aruba, a indica.

Esaki ta e prome hotel pa San Nicolas, a agrega, un prome stap caminda e ciudadano di e districto aki semper a traha den esaki. Errol de Freitas a haci un peticion na e pueblo di Aruba, di San Nicolas ya cu SNBA ta eynan pa purba di establece un catalisador pa San Nicolas y no mester laga esaki bay perdi.

A remarca cu no ta cu e hotel aki no lo bin. E hotel lo bin. E problema ta e casonan cu constantemente ta wordo entama y e cosnan chikito cu ta wordo haci. Pesey ta haci un apelacion na gobierno, su abogadonan, su departamentonan pa drecha e asunto aki pa caba pa no por tin mas ‘claims’ pa locual ta esaki. Tambe mester splica e huesnan di e embergadura di e proyecto aki y kico e kiermen pa pariba di brug.

El a laga sa cu diadomingo 3 di September, den diferente skina rond di Aruba, ta bay ta colectando firma. Tambe por subi riba e facebook di San Nicolas Business Association y click riba e QR Code of riba e link caminda por drenta e pone e nomber, email y ta click y manda e peticion firma.