ABS meet maandinflatie van 3,2 procent

22/12/2021 20:02 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft uitgerekend dat de prijzen in november met 3,2 procent zijn gestegen in vergelijking met oktober. Dit is woensdag vermeld bij het bekendmaken van de consumentenprijsindexcijfers (CPI) en de inflatie over november 2021.

Na de prijsopnames tussen 1 en 30 november is ook komen vast te staan dat bij het vergelijken van november 2020 en november 2021 de consumentenprijzen gemiddeld met 63,3 procent zijn gestegen. “Als naar de individuele items wordt gekeken hebben die prijsbewegingen van tussen -28% (min) en +297% (max) laten zien”, aldus het ABS.

Bij ongeveer 630 meetpunten in Paramaribo en Wanica (170), Nickerie inclusief Wageningen (115), Coronie en Saramacca (105), Commewijne (120) en Para (120) werden de prijzen van 316 items geregistreerd. ABS maakt daarbij duidelijk dat het trekken van conclusies, op basis van de indexcijfers, over prijsniveauverschillen niet is toegestaan. “Slechts vergelijkingen van prijsbewegingen zijn toegestaan en geen vergelijkingen van prijsniveaus!”

