ABS: Maandinflatie 3,1 procent, jaarinflatie 61,5 procent

24/02/2022 14:07

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft uitgerekend dat de consumentenprijzen tussen december 2021 en januari 2022 met 3,1 procent zijn gestegen. De jaarinflatie – januari 2022 afgezet tegen januari 2021 – was 61,5 procent. Volgens het ABS gaat het om voorlopige cijfers die zijn opgenomen van 3 tot en met 31 januari 2022.

Uit de data blijkt dat huisvesting, onderhoud, reparatie van

woning en nutsvoorzieningen in een jaar (januari 2021-januari 2022)

met 121,2 procent zijn gestegen. Brood en granen zijn – over

dezelfde periode berekend – 83,6 procent duurder geworden. Ook vis,

visproducten en garnalen (79,5 procent), softdrinks, sappen en

water (71,3 procent) en dranken buitenhuis (70,6 procent) kenden

een fikse stijging in een jaar.

De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde

verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast

pakket aan goederen en diensten bestemd voor consumptieve

doeleinden. Er zitten 316 items in Surinames CPI en prijsopnames

worden verricht in Paramaribo en Wanica (circa 170 meetpunten),

Commewijne (120), Para (120), Nickerie inclusief Wageningen (115)

en Coronie en Saramacca (105). De districten Brokopondo, Marowijne

en Sipaliwini zijn niet meegenomen.

Het ABS geeft aan dat als naar de individuele items wordt

gekeken die prijsbewegingen hebben gehad van tussen -29 procent

(min) en +337 procent (max). Van februari 2020 tot en met januari

2022 hebben de 316 items prijsbewegingen van tussen -53 procent en

+784 procent laten zien. Op 23 maart is de volgende publicatie van

de inflactiecijfers.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina