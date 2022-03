Abop/PL-fractie wil vergadering over watersnood

17/03/2022 10:03

Samuel Wens

Een beeld van een onder water gelopen gebied in het binnenland.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

De fracties van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) en Pertjajah Luhur willen dat er een speciale vergadering in het parlement wordt gehouden over de watersnood in het binnenland. Assembleelid Edgar Sampie bevestigt tegenover de Ware Tijd dat de gezamenlijke fractie maandag een schrijven heeft gericht aan de leiding van De Nationale Assemblee.

Het parlementslid spreekt over een “alarmerend voedseltekort” in

het achterland vanwege de enorme stijging van het water. “De

kostgronden met aardvruchten zijn allemaal ondergelopen”, vertelt

hij. Ondervoorzitter Dew Sharman zegt dat er spoedig een openbare

vergadering over de overstroming in het binnenland wordt gehouden.

Hij bevestigde dinsdag het verzoek van de Abop/PL-fractie om te

praten over de overstroming van de dorpen in het binnenland.

De datum voor de vergadering is nog niet vastgesteld. Voorzitter

Marinus Bee en Abop-fractieleider Obed Kanape zitten samen met de

Abop-ministers Dinotha Vorswijk (Grondbeleid en Bosbeheer) en

Gracia Emanuel (Regionale Ontwikkeling en Sport) in Gabon.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, partijgenoot Soerjanie

Mingoen en Melvin Bouva (NDP) zullen van 20 tot en met 24 maart de

144ste algemene vergadering van de Internationale Parlementaire

Unie in Bali, Indonesie bijwonen.







