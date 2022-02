Abop gaat ‘voor kampioenschap’ bij volgende verkiezingen

12/02/2022 23:03

Wilfred Leeuwin



Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop), gaat bij de volgende verkiezingen in 2025 definitief voor de hoogste politieke functie, het ‘kampioenschap’. Er is tijdens een online massameting van de partij, die zaterdag haar 32-jarig bestaan vierde en alvast een toast uitgebracht op het binnenhalen van het presidentschap.

Op de online massameeting hebben Abop-toppers het woord gevoerd,

zoals de partijvoorzitter en Marinus Bee, die voorzitter is van De

Nationale Assemblee. Bee plaatst de ontwikkeling van de Abop tegen

de achtergrond van de ontwikkeling van etnische en religieuze

groepen, die afzonderlijk van elkaar naar een gemeenschappelijke

eenheid streven. Bee zegt dat om een land uit een crisis te halen

er eenheid nodig zal zijn. Hij deed een beroep op de leiding en

leden van de Abop om specifiek te werken aan de eenheid in het

land.

Bee herinnerde eraan dat er andere tijden waren in Suriname toen

de eenheid onder de bevolking groter was. “Met ontwikkelingen als

sociale media is dat veranderd en lijkt het er op alsof mensen er

plezier in hebben anderen neer te halen.” Bee riep op dat pad te

verlaten en te gaan naar een ‘nieuw Suriname’. Hij zegt dat het wel

belangrijk is dat de regering hierin het voortouw neemt en het

voorbeeld geeft. Bee wees ook erop dat bij de onafhankelijkheid van

Suriname in 1975, het de bedoeling was dat Surinamers “samen dit

land tot ontwikkeling zouden brengen”.







