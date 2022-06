Abogadonan y Fiscal no ta di acuerdo cu fecha proponi di Hues pa cuminsa trata caso Avestruz

The content originally appeared on: Diario

Hues a propone pa trata casonan separa te cu December 2022

*Na Januari 2023 lo por spera sentencia

ORANJESTAD (AAN): Tanto abogadonan como Fiscal no ta di acuerdo cu e fechanan cu e Hues di Hulanda a propone pa trata e caso penal Avestruz. Hues diamars a propone pa cuminsa trata e caso dia 5 September 2022. E Hues a propone pa trata casonan separa te cu December 2022. Na Januari 2023 lo por spera sentencia.

FISCAL TA CONTRA

Ayera mainta Fiscal a bisa cu segun proposicion di cu lo dura 5 luna pa tratamento. Fiscal a bisa cu Ministerio Publico no ta diacuerdo esaki. E Fiscal a bisa cu e kier pa tratamento di e caso dura menos. El a bisa cu pa bay dura asina hopi lo pone hopi presion riba Ministerio Publico. El a bisa tambe cu un di e Fiscalnan na November 2022 lo bay bek Hulanda. Ta dos Fiscal ta atendiendo e caso Avestruz. Fiscal a bisa Hues cu e ta kere cu por haci e tratamento di e caso durante 3 siman. El a bisa cu e lo bay duna na final di e tratamento un rekisitorio so pa tur sospechoso.

ABOGADO TA CONTRA

Mr. Carlo a bisa Hues cu durante su trayectoria den abogacia, el a ripara cu mas y mas ta duna Ministrio Publico mas derecho compara cu abogadonan. El a reclama cu Ministerio Publico tabata sa di antemano cu tratamento di e caso lo ta 5 September 2022. Ta 14 Juni 2022 a haya sa esaki. Hues a hala atencion mr. Carlo cu no ta berdad. E no a bisa Ministerio Publico nada y pa no bin cu insinuacionnan. El a bisa mr. Carlo pa no sigui papia riba e parti ey. Mr. Carlo a remarca cu awor Hues kier par’e di defende su clientenan. Esey no por. Mr. Carlo a mustra cu su cliente Harms no tin nada di haci cu Susebeek. E ta haya cu por trata e caso di Harms separa.

E abogado a bisa cu e no ta di acuerdo cu e planning. El a remarca cu 5 dia despues cu Hues Comisario a caba di scucha e ultimo testigo, Hues kier cuminsa tratamento di e caso. E ta haya cu mester duna tempo pa por prepara pa e caso.

Mr. Illes a bisa Hues den caso contra Sevinger y Susebeek no tin nada contra e planning di tratamento. E ta contra cu 5 dia promer despues di a scucha e ultimo testigo, ta cuminsa cu e caso. El a pidi Hues pa schuif Sevinger y Sussebeek pa mas laat.

Mr. Oomen a remarca cu abogadonan ta haya mucho poco tempo pa prepara e caso. El a bisa cu abogadonan tin otro trabaonan tambe ta haci y no solamente caso penal. Ta un cantidad grandi di documentonan tin den e caso aki y ta imposibel pa repasa tur esakinan pa e caso. El a cuestiona cu atrobe Fiscal ta rechaza pa scucha tres testigo den e caso contra su clientenan Nuñez y Werleman cu ta representa cierto compania. E ta persisti pa scucha nan. Mr. Oomen tambe ta pidi pa schuif e tratamento di e caso pa October 2022 pa asina tin chens di prepara pa e caso despues di scuchamento di testigonan.

Mr. Canwood a bisa cu el a keda sorprendi di scucha cu 5 dia despues di a scucha e testigonan, ta planea pa cuminsa cu tratamento di e caso. E ta haya cu 5 dia pa prepara pa e caso ta mucho poco. El a remarca cu Fiscal lo por tin pura cu e caso pero esey no por. El a remarca tambe cu e hecho cu un Fiscal lo bay na November 2022, no ta motibo. Lo por busca un otro Fiscal. E ta haya cu mihor hala e caso pa October 2022.

Mr. Arendsz Marchena a mustra cu ta masha poco ta pasa cu Fiscal di Ministerio Publico y abogadonan ta para hunto riba e punto cu e plan pa tratamento di e caso no por.

Mr. de Hoogd a uni cu e abogadonan pa cambia e proposicion di Hues. Hues a bisa cu e ta bay evalua y lo duna su opinion. El a bisa tambe cu e no por bay complace tur hende.