Abogadonan ta haya cu Fiscal su exigencia ta exagera

Den caso di homber y muher envolvi den matamento cruel di victima

ORANJESTAD (AAN): Manera DIARIO a publica, diabierna tabatin un drama den sala di Corte, despues cu Fiscal a exigi 25 aña di prison pa e homber J.B. y 22 aña di prison pa e dama W.W.

Den e articulo aki, DIARIO ta publica e defensa di e abogadonan mr. Canwood di J.B. y mr. Zara di W.W.

Ta asina cu Fiscal a bisa Hues cu J.B. y W.W. a asesina Frans Angela 79 aña na un forma hororoso. A drei e garganta y kibra nek, a pasa auto riba cabez y curpa di e victima.

DEFENSA MR. CANWOOD

Mr. Canwood di J.B. a bisa Hues cu J.B. a admiti di a mata e victima. E abogado a bisa Hues cu e no ta haya cu por papia di premedita. El a mustra cu e victima tabata busca acercamento cu e muher W.W. y J.B. no tabata gusta y a reclama Angela. Angela a dal J.B. cu mokete y despues a surgi un pelea caminda J.B. a drei e victima su garganta ambos banda. E abogado a mustra cu durante interogacion di Polis, tabata papia di mata y no asesinato. Pesey J.B. a bisa cu el a mata pero no ta manera ta bisa asesinato.

MESTER DECLARA LIBER DI ASESINATO

E abogado ta haya cu tur cos a sosode den un momento y no tabatin planeamento y J.B. no tabatin tempo pa pensa. Na opinion di mr. Canwood, tur cos a sosode door cu Angela a dal J.B. y door di J.B. su problema mental, el a actua pa defende su amiga. No mester lubida cu W.W. tabata na estado y door di actitud di Angela cu tabata mishi cu W.W., a pone J.B. rabia. E ta haya cu mester declara J.B. liber di asesinato. E abogado ta haya cu aki por papia di mata.

El a bisa Hues cu no tabata nan intension di horta Angela. Nan a uza placa larga cu tabatin den auto pa cumpra y uza droga. E ta haya cu no por papia aki di ladronicia tampoco. Na opinion di e abogado, ningun momento por mustra cu J.B. y W.W. tabatin placanan procedente di Angela.

E abogado a bisa Hues cu e ta haya cu Angela a muri promer cu J.B. a pasa auto riba dje. El a mustra esaki door cu no tabatin hopi sangramento bou di cuero cual ta mustra cu e curazon no tabata traha mas. Segun e abogado, si e curazon tabata traha, e ora ey lo tabatin manchanan grandi di sanger bou cuero despues cu e auto a pasa riba e victima.

CASTIGO MUCHO PISA

E abogado a mustra cu tanto psicologo como psychiater a mustra cu J.B. ta menos responsabel pa su actonan. El a mustra cu den e caso Jayson Mathilda, kende a tira su tata mata a exigi 10 aña cu TBS, e caso Principaal cu a tira mata Sharury a condena na 9 aña di prison y TBS. E abogado ta haya e exigencia di Fiscal exagera. El a pidi Hues un castigo husto esta entre 8 y 12 aña.

ABOGADO ZARA

Abogado mr. Zara di W.W. a bisa Hues cu e ta haya cu e sospechosonan a papia bon cla den Corte. E presion di Polis a pone nan duna declaracion cu ta diferencia. Enberdad a pasa 6 luna pero esey ta pone cu nan tabatin tempo pa reflexiona. E abogado ta haya cu W.W. no ta complice di asesinato. E abogado a bisa, cu tur respet, Fiscal ta haci manera cu e victima no a haci nada.

E VICTIMA A CAUSA E PROBLEMA

Na opinion di e abogado, ta e actitud di e victima a pone cu W.W. a hay’e den e problema aki. E abogado a bisa cu e ta haya cu aki por papia di crimen pasional. El a mustra cu e victima tabata haci cosnan no corecto cu W.W. cu a pone cu J.B. a reacciona y perde cabez.

E abogado no ta haya cu aki por papia di premedita. El a bisa cu W.W. nunca a pensa cu J.B. lo a mata.

NO POR PAPIA DI COMPLICE

El a pidi Hues pa tene cuenta cu W.W. tabata na estado. E momento di e sucedido, el a spanta y a sali for di e auto. E abogado ta haya cu no por papia di complice. E ta haya cu mester declara W.W. liber di asesinato.

El a sigui bisa cu e ta haya cu W.W. tampoco ta complice di a mata. Pero tin e punto cu patologo ta mustra cu e victima no a muri ora a bira su garganta sino ta ora e auto a pasa riba dje. W.W. a yuda baha e victima di e auto den su spanto.

Na opinion di mr. Zara, den W.W. su pensamento, Angela, tabata morto caba. Ta despues patologo ta bisa cu ta ora a pasa auto riba e victima, el a muri. W.W. a bisa cu el a check e victima pa mira si por hib’e hospital, pero el a ripara cu e victima a fayece.

CASTIGO TA EXAGERA

Na opinion di mr. Zara, no mester duna castigo halto sino duna castigo condicional pa W.W. por cria su yiunan y drecha su bida. W.W. tin un problema personal cu mester haya tratamento.

ACUSADONAN A PIDI DISCULPA

Na final di tratamento di e caso, J.B. a pidi disculpa pa loke el a haci. W.W. tambe a pidi disculpa pa loke a sosode. El a bisa cu e ta spera cu e famia perdon’e. Na yoramento el a bisa cu ta duel’e hopi loke a sosode. Hues a sera tratamento di e caso y dia 18 November 2022 lo tin sentencia.