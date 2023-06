Abogadonan ta haya cu e dos hobennan a actua den defensa propio

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera DIARIO a publica, Fiscal a exigi 4 aña di prison pa K.A.S. y 16 aña di prison pa A.R. Fiscal ta haya cu K.A.S., kende a dal Carty 3 biaha cu machete, ta complice di a mata Carty. Fiscal a bisa cu patologo a mustra cu ta un di e 2 tironan cu A.R. a tira, a alcansa Carty den curazon cu a causa su morto. E motibo cu Fiscal a exigi 4 aña pa K.A.S. ta pasobra e momento di e

incidente esta 4 December 2022 , K.A.S. tabatin 17 aña y segun ley mester usa e castigo hubenil. A.R. tin 18 aña y pesey Fiscal a usa e castigo di adulto.

Sospechosonan a actua den defensa propio: Abogado mr. Zara di A.R. a bisa Hues cu ta Juni Maton (Carty) a agredi A.R. sin ningun motibo.

E abogado a bisa cu A.R. no ta pertenece na ningun gang y tabata di BARU Lounge (ex-Sand Bar) ta wak e pelea entre e gang di Juni Maton y un otro gang. A.R. no tabatin problema cu ningun hende.

Sospechoso a tira den panico: Na opinion di mr. Zara, ta di compronde cu Fiscal no ta kere cu A.R. a haya e arma benta abao. E abogado a bisa cu e no ta imposibel tampoco cu A.R. por a haya un arma. El a bisa cu despues cu Juni Maton a dal A.R. diferente biaha, A.R. a bay defende su mes. E abogado a bisa Hues cu A.R. a tira pa tira y hasta bala a cay for di e arma. Mr. Zara a bisa cu e ta comparti punto di bista di Fiscal cu no por papia aki di premedita. Ningun momento A.R. tabatin planea pa tira Juni Maton. A.R. a bira panico ora Juni Maton, cu tabata cu su gang, a bay dal’e. E abogado a mustra cu e dia ey Juni Maton ya a bringa cu un otro gang y ta un persona conoci cu ta anda den gang y causa problema.

E abogado a bisa cu e ta haya cu A.R. a actua den defensa propio. E abogado ta haya cu Hues mester considera pa aplica castigo hubenil pa A.R. El a mustra cu ainda A.R. su pensamento no ta completo desaroya. El a mustra riba pensamento di Corte Supremo cu ta mustra cu Hues por considera aplica castigo hubenil pa hobennan entre 18 y 23 aña mirando comportacion di e acusado. El a mustra cu raport di Reclassering ta mustra cu A.R. ta bin for di un famia kibra. E no conoce su tata bon. El a bay cerca su tata y ta considera su tata no bon.

E abogado a bisa Hues cu e ta haya cu e pensamento di A.R. no ta di un hoben di 18 aña sino un mucha di 12 aña. E abogado ta haya cu K.A.S. a haci mas cos cu A.R. E ta haya cu mester aplica castigo hubenil pa A.R. Pa loke ta e demanda di daño, e ta haya cu solamente e gasto di entiero por worde aproba y no alimentacion di muchanan. E abogado a sigui bisa cu tambe e parti inmaterial mester declara no admisibel pa asina den un caso civil determina esaki.

Tabata na lugar robez y ora robez: Abogado mr. de Hoogd di K.A.S. hunto cu mr. Emerencia, a reacciona cu e no ta compronde cu mr.Zara ta bisa cu K.A.S. a haci mas cos cu A.R., siendo cu ta A.R. a tira. El a bisa cu K.A.S. no a tira sino a usa machete. E usamento di machete no a causa morto sino herida. E abogado a bisa cu K.A.S. no tabatin intension di mata y no tabata premedita. El a mustra cu den e periodo ey net K.A.S. a cumpli 17 aña y kier a bay dal un trip.

E abogado ta di opinion cu K.A.S. y A.R. a yega na un lugar robez y na ora robez. Net e momento ey tabatin un pelea entre dos gang y Carty a bay dal A.R. siendo cu nan a bisa cu nan no kier problema. K.A.S. a bay defende su mes despues di a worde gedal door di Carty. K.A.S. tabatin un man kibra y tabata cana cu machete pasobra el a mira con un amigo di dje a worde hinca cu cuchiu.

E abogado ta haya cu aki K.A.S. a actua den defensa propio, mirando tur e situacion tabata reina. E abogado no ta haya cu por papia aki di cu K.A.S. ta complice, manera Fiscal a bisa. El a bisa cu ni K.A.S. ni A.R. tabatin un plan kico lo bay haci. Independiente cada un a actua pa defende su mes. E ta haya cu mester aplica castigo hubenil.

Mr. de Hoogd a bisa Hues cu Ministerio Publico no tin suficiente posibilidad pa aplica castigo hubenil. Ta carece di ehecucion. Ta limita den posibilidadnan y programa di reorganizacion y resocialisacion. El a mustra cu hobennan ta sera hunto cu presonan di casonan pisa den KIA y nan ta worde infecta cu criminalidad.

Pa loke ta demanda di daño, teniendo cuenta cu ta sali for di e punto di bista cu K.A.S. a actua den defensa propio, mester declara e demanda no admisibel. E abogado ta haya cu mester cuminsa un caso civil pa determina kico mester paga pasobra e ta complica. Ademas e ta haya cu no ta K.A.S. a mata Carty sino A.R., pues ta A.R. mester paga e demanda di daño.