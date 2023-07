Abogadonan no ta haya cu Fiscal por acusa e dos rumanan di intento di mata turista

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Diabierna siman pasa Fiscal a exigi 7 aña di prison pa e rumannan Boekhoudt, esta M.B. y T.B. Fiscal ta haya culpabel di intento di mata e turista Canades S.Gitani riba 26 December 2022.

E turista tabata na Aruba cu crucero y a worde severamente maltrata. Den e articulo aki DIARIO ta concentra riba e defensa di e abogadonan.

Rumannan mester di ayudo: Hues durante tratamento di e caso a mustra cu M.B. net a sali for di KIA y net a haya trabao na un hotel. E tabata condena na 4 luna di prison na 2022 pa marihuana pero acerca a bin e 58 dianan condicional. Reclasering den su raport ta mustra cu M.B. ta usa marihuana hopi tempo. El a kita di amigonan cu a hink’e den mal caminda.

E chens ta grandi cu M.B. lo bolbe ripiti. E ta bou influencia di e ruman homber grandi T.B. Psycologo ta haya cu M.B. mester tratamento di psychiater y guia di Reclasering y e ta responsabel pa su actonan.

E ruman T.B., Hues a mustra cu na 2015 a worde condena pa violencia. Reclasering den su raport ta mustra cu T.B. no kier busca trabao. Desde su 15 aña, su comportacion a bira mas peor. E ta usa droga y alcohol y ta anda cu mal amigo. Mester haya ayudo di psycologo y Reclasering. Psycologo ta haya T.B. ta responsabel pa su actonan y mester di guia di Reclasering.

Abogadonan cuestiona turista ta saca potret di videoconference: Abogado mr. Edwards di M.B., a reclama cu e turista, via video conference, tabata saca potret y graba e livestream/video conference di e caso sin cu a duna permiso. Abogado mr. Bryson tambe a reclama esaki. Hues e ora ey a hala e turista su atencion cu no ta permiti pa saca potret y filma.

Segun e turista e tabata mira un cos riba su cellular. E miembro di seguridad di Corte, tambe a bisa cu el a mira e turista tabata saca potret.

No por papia di intento di mata: E abogadonan mr. Edwards y mr. Bryson a cuestiona e raport medico cu no ta bisa nada di fracturanan den cara di e victima, manera e victima ta pretende. Riba potretnan por mira cu e victima tin cara y wowonan hinca. Den raport di hospital ta para cu e victima no a perde conocemento.

Riba video di seguridad por mira cu e victima, despues di e maltrato a lanta y cana bay. Tur esaki ta mustra cu no por papia di heridanan severo. E abogadonan a bisa cu no ta netchi loke a sosode pero e exigencia di Fiscal ta asina halto y por a spera mucho mas den e raport medico pa hustifica loke Fiscal a exigi. Nan ta haya cu falta hopi informacion y splicacion di e lessionnan cu e victima a sufri.

Di e forma ey por saca afor si tabatin herida severo of no. Nan a mustra cu a duna hopi tempo na e turista pa por a logra esakinan pero esey no a sosode. E victima a haya varios oportunidad pa presenta su splicacionnan medico pero esey no ta e caso. E abogadonan no ta haya cu tin prueba cu M.B. y T.B. ta culpable di intento di mata. Tampoco por papia di maltrato severo.

No tin ningun informacion asina den e documentonan. Esey ta haci cu solamente por castiga M.B. y T.B. pa maltrato.

Castigo exigi ta mucho halto: E abogadonan no ta di acuerdo cu e exigencia di Fiscal caminda no a tene cuenta cu raportnan di Reclasering y psycologo cu mester duna tratamento na e dos rumannan durante periodo condicional. Abogado mr. Edwards a mustra cu tabatin un caso di hincamento den carganta caminda e sospechoso a haya 4 aña.



Edwards a cuestiona e demanda. Awor den Corte e victima ta bisa cu no tabatin aseguro medico pa su vacacion. E ta haya esaki masha straño. Tambe el a cuestiona cu tin sumanan menciona cu no ta corecto pasobra mester desconta partinan cu a worde debolbe. No tin prueba cuanto placa e victima a keda sin haya door cu no por traha y kico ta e motibo. E ta haya cu e demanda ta mucho complica pa trata e un caso penal y ta haya cu ta mas mihor un caso civil. Esaki tambe mirando e suma hopi halto cu ta keda demanda.

Abogado mr. Bryson a remarca cu e victima ta bisa cu el a fractura su kaak pero for di raport ta menciona cu no tin fractura na kaak. E abogado ta haya cu ta Ministerio Publico mester a bin cu investigacionnan medico pa mustra. Di parti di e victima mes, no a haci esaki. E abogado a mustra cu den un caso na 2021 di hincamento, no tabatin suficiente informacion medico pa mustra ki tipo di herida a worde haci, Corte no a aproba herida severo y tampoco intento di mata. Pa cu e demandanan di daño, mr. Bryson tambe a cuestiona cu e victima a haya placa back di ticket for di Delta Airlines. Tambe a cuestiona cu no ta di dos dia e victima di cu crucero a bin Aruba sino e di 4 dia. E no ta compronde pakico despues di e incidente, e turista no a cancela e reservacionnan haci na diferente lugar na Aruba.



m Bryson a mustra cu segun ley penal, tin un suma maximo pero loke e victima ta demanda ta sobrepasa esaki masha hopi mes. Hues a bay studia e caso y e siman aki lo por spera sentencia.