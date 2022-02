Abogadonan a pidi Hues pa pospone caso Avestruz te April 2022

The content originally appeared on: Diario

Nan a cuestiona cu no a haya suficiente tempo pa studia e caso

ORANJESTAD (AAA): Dialuna mainta a cuminsa cu tratamento di e caso Avestruz, caminda Ministerio Publico a cuminsa caso penal contra 11 sospechoso. Un Hues di Curacao cu su Griffier a bin Aruba special pa e caso cu ta pone pa pro forma. Esey ta nifica cu no ta bay tin tratamento di e caso sino cu abogadonan lo por haci nan peticion pa mas investigacion cu nan lo kier mira haci.

Dos Fiscal di Ministerio Publico a presenta den Corte pa atende cu caso Avestruz. Ta asina cu e abogadonan a pidi pa pospone e caso pa asina nan haya tempo suficiente pa studia e caso bon y haci peticionnan.

Manera DIARIO a publica e sospechosonan ta: Ewald Biemans, Franklin Abath, Edgar Werleman, Ninosca Nuñez, Oslin Sevinger, Reina Richardson, Maria Leoncita Arends, Pieter Susebeek, Carlo Mansur, Curt Harms, Frederic Every.

NINGUN SOSPECHOSO A PRESENTA

Relaciona cu e medidanan pa cu Covid, a parti e 11 sospechosonan den dos grupo. E promer grupo lo mester a presenta 10’or di mainta y e di dos grupo lo tabata 2’or di merdia. Door cu ningun di e sospechosonan no a presenta mainta y abogadonan di e otro grupo tabata presente y a bisa cu nan clientenan tampoco lo presenta, Hues a dicidi di atende tur e caso pro forma e momento ey. Despues cu Fiscal a presenta e acusacionnan contra e . A parti e caso den dos seccion. Ta asina cu ningun di e sospechosonan a presenta.

Fiscal bisa cu caso Avestruz ta relacion cu dunamento di terenonan na forma no corecto. Sevinger como minister a otorga e terenonan. Den un otro articulo DIARIO lo bin cu tur e acusacionnan. Den e articulo aki ta concentra riba e peticion di abogadonan pa pospone e caso te na April 2022.

FISCAL TA BULDOZER ABOGADONAN CU ACUSACIONNAN

Mr. Oomen cu ta representa Biemans, Werleman y Nuñez, ta e promer abogado cu a hiba palabra. El a señala na Hues cu na December 2021 promer cu e receso di Corte, a haya e caso Avestruz for di Fiscal cu ta consisti di mas cu 21 mil pagina. Ningun abogado a spera esaki y no tabatin tempo pa studia esaki. Ta imposibel pa por studia tur e documentonan aki den un periodo di 1 luna y pa bin cu peticion den e caso pro forma. Mr. Oomen a bisa Hues cu abogadonan no ta solamente dedica na casonan penal sino tin otro casonan. E ta haya cu Fiscal ta bulldozer abogadonan cu acusacionnan y laga abogadonan mira con nan ta salba nan curpa. Mr. Oomen a sigui bisa cu e caso ta data di 2018, cu a cuminsa investigacion. Despues di 3 aña cu a caba di investigacion ta duna abogadonan 1 luna tempo pa prepara pa haci peticionnan. Mr. Oomen Esaki ta contra e principio di husticia husto.

DUNA TEMPO PA MAART 2022

Mr. Oomen a pidi Hues pa duna tempo te fin Maart 2022 pa studia e caso pa asina den un otro pro forma haci peticion di investigacionnan. Ta asina cu e otro abogadonan: mr. Maldonado, mr. D. Kock cu mr. Illes, mr. Canwood, mr. Arendsz Marchena, mr. Carlo a bisa Hues cu nan ta comparti punto di bista di mr. Oomen. Mr. D.Kock ta e unico cu a presenta cu algun peticion. El a bisa cu eseynan ta te asina leu cu a logra di mira den un parti di e documentonan. El a sigui bisa cu por spera cu na April 2022 lo tin mas peticion.

PERSECUSION POLITICO

Mr. Oomen a mustra cu 22 Februari 2018 via raport tereno gate, E. Croes y Tjon di MEP a haci denuncia y a cuminsa investigacion. E raport aki no ta den e documentonan. E ta haya cu ta persecusion politico door cu tur e sospechosonan ta liga cu partido AVP. El a mustra tambe cu di parti abogado di Sevinger a duna documentonan cu ta mustra cu tin bendemento di tereno di parti di MEP na e mesun manera cu ta acusa e sospechosonan. E abogado a bisa Hues cu e clientenan no kier presenta pa evita cu nan ta wordo ataca pa prensa.

REACCION DI FISCAL

Fiscal a reaccion cu Ministerio Publico ta independiente y no tin nada di haci cu asuntonan politico. E raport di e dos politiconan no ta discusion den e caso aki. E caso aki ta riba e acusacionnan contra e sospechosonan. E raport cu mr. Oomen ta menciona no ta relevante.

Hues a bisa cu Diaranzon mainta e lo tuma decision riba e peticion di e abogadonan pa pospone e caso.