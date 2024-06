Abogado ta haya cu su cliente no a viola turista durante masashi

The content originally appeared on: Diario

​

El a cuestiona actitud di e turista

ORANJESTAD (AAN): Diabierna despues di a scucha e exigencia di Fiscal, abogado mr. Edwards a bisa Hues cu e no ta haya cu su cliente O., a viola e turista. Na opinion di e abogado, tabatin consentimento di e turista cu O. a tene relacion sexual cun’e. Tratamento di e caso a dura oranan largo. Den e articulo aki DIARIO ta publica e defensa di abogado y den un otro articulo ta publica tratamento di e caso.

NO A VIOLA TURISTA

Abogado mr. Edwards, despues di a scucha Fiscal exigi 4 aña di prison y 4 aña cu su cliente Venezolano O.(34) no por haci trabao di masashi, a bisa Hues cu loke a sosode no ta bon di papia pero no tabatin violacion.

Na opinion di e abogado, Hues mester rechaza lok e turista ta bisa cu e no a duna autorizacion pa O. tene relacion sexual.

E abogado a bisa cu tin imagennan di video di e turista F. durante henter dia na e hotel. E abogado a cuestiona cu e dama F. a bay haci investigacion na hospital pero no a comparti esaki cu Ministerio Publico. No tin ningun indicacion cu O. a forza e turista pa tin relacion sexual. El a mustra cu e turista a bisa cu el a freeze, ora cu O. a mishi cu su parti intimo.

Mr. Edwards a bisa Hues cu O. a declara cu ora a tabata masashi el a mira cu F. a haci cosnan cu ta mustra cu e tabata gusta. Na opinion di e abogado, ningun hende sa kico realmente a pasa den e camber di masashi.

ACTITUD STRAÑO DI TURISTA

E abogado a bisa Hues cu ningun momento despues di masashi, F. a duna e impresion cu algo no usual a pasa cu ne den camber di masashi. Despues el a bay sauna, na front desk e tabata hopi calma. E hecho cu el a duna tips, ta mustra cu e no tabatin ningun molester. Ariba video por mira e momento cu e turista a yega y a bay for di e SPA. E turista tabata mustra mesun cos.

E abogado a bisa Hues cu lo por a spera cu asina e turista a sali for di e camber, lo por a mira un cambio di comportacion. Al contrario. E tabata actua masha normal y no tabata mustra cu el a wordo viola. Segun abogado, tur cos a escala ora e turista a topa cu su casa.

Despues den oranan di atardi, por mira riba video con e pareha turista tabata cana masha normal. E tabatin e mesun paña bisti cu e tabatin mainta ora el a bay SPA. E homber tabata mustra masha decepciona. E turista hasta tabata hari. E abogado a bisa Hues cu e ta haya masha straño cu anochi e pareha a sali y bay bebe manera nada no a pasa. Esey no ta forma di actua di un persona cu a wordo viola.

E abogado a remarca cu expertonan na Merca a mustra F. cu mester tin un plan di tratamento, pero nada. Cada vez por ripara cu expertonan ta bisa cu e ta masha calmo. A bisa F. pa sigui tratamentonan pero no tin un investigacion forence y otro investigacionnan cual a bis’e pa haci.

E abogado ta haya cu O. no a viola e turista. El a remarca cu ningun hende ta obliga pa sigui terapia pero si no sigui terapia, nunca ta haya sa kico a pasa. E abogado a bisa Hues cu no tin prueba di sosten. E tin duda cu tabata violacion, manera e turista a bisa.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu 5 Juli 8.15 lo tin sentencia.