Abogado mr. Kuster a convence Hues pa declara sospechoso di skimming liber

The content originally appeared on: Diario

Mientras cu Fiscal a exigi 2 aña di prison

ORANJESTAD (AAN): Diabierna tabatin un interesante caso di skimming di carchi di banco. Tres Bulgaro hunto cu un Dominicano biba na Aruba, J.B. a presenta dilanti Hues. E acusacion contra J.B. ta cu entre Augustus 2021 y 23 September 2021, hunto cu e tres Bulgaro a skim y participa den un organizacion criminal di falsificacion. Den e articulo aki, DIARIO ta concentra riba e caso di J.B. Ta asina cu Fiscal a haya J.B. culpable y a exigi 2 aña di prison. Abogado mr. Kuster a hiba un defensa cu a convence Hues pa declara J.B. liber di biaha.

FACILITA BULGARONAN AUTO

Durante tratamento di e caso, Hues a haci J.B. un cantidad di pregunta. Ta acusa J.B. di a participa hunto cu e Bulgaronan. Hues a bisa cu J.B. a facilita e auto di huur pa e trio. J.B a splica Hues cu e ta traha banda di hotel cu boto y asina tin contacto cu e persona A., kende ta traha riba beach. El a bisa cu A. ta pidi’e pa auto di huur pa turistanan. E persona J.M. ta esun cu ta huur auto. El a bisa cu nan a yama J.M. kende a papia cu e Bulgaronan y a huur e auto. Segun J.B., J.M. tin auto personal cu ta huur esaki. No ta v-auto. Segun J.B. e tabata haci esey mas biaha, mas tanto cu studiantenan cu ta bin core pasantia na Aruba. Hues a puntr’e si e tabata sa di skimming. El a bisa cu e no sa pakico e trio aki a bin Aruba. El a sigui bisa cu ora nan tabata kier a alarga e huur, J.B. a topa cu nan y bay na e doño di auto caminda nan a paga.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya cu tabatin un particion di funcion den e caso di skimming. J.B. mester a percura pa transporte pa e trio. Ta autonan cu no tabatin number V cual no ta riparabel riba e isla. E Bulgaronan ta encarga cu e skimming. Fiscal ta considera cu J.B. ta forma parti di e grupo y su culpabilidad ta menos cu e trio. Pero tog Fiscal ta haya cu e ta forma parti di un organizacion criminal. Fiscal a exigi 2 aña di prison pa J.B. di cual 1 aña ta condicional cu 2 aña di prueba.

ABOGADO

Abogado mr. Kuster a bisa Hues cu J.B. no tin nada di haci cu e skimming. El a regla huur di auto pa un amigo beach bump A. E Bulgaronan tabata busca un auto di huur. J.B. a notifica J.M. cu ta doño di e auto y J.M. ta esun cu a huur e auto na e trio. E abogado a remarca cu e homber A. no a wordo deteni y tampoco J.M. El a bisa Hues cu ta dos biaha so J.B. tabatin contacto cu e trio Bulgaro. Segun e abogado, e trio Bulgaro tambe a bisa Polis cu J.B. no tin nada di haci cu e caso. Mr. Kuster ta haya cu J.B. no tin nada di haci cu skimming y tampoco falsificacion di carchi di banco. El a pidi Hues pa condena J.B. igual na loke el a sinta caba cual ta 6 luna y pa declara J.B. liber pa acusacion di skimming y falsificacion.

DECLARA LIBER

Hues despues di tratamento di e caso, a pospone e caso un rato pa dicidi si ta dicta sentencia di biaha den e caso di J.B. Hues a bolbe y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e no ta haya J.B. culpable di a forma parti na skimming y falsificacion di carchi. E unico cos cu el a haci ta facilita autonan di huur. Na opinion di Hues, no tin indicacion concreto cu J.B. tabata sa di e plannan di e trio pa skimming. E hecho cu den pasado e tabata culpable den skimming no ta suficiente. Hues a declara J.B. liber. Pa a kibra un airco na warda di Polis, Hues a impone un multa di 300 florin. Kitando e dianan cu e ta sera caba ta mas cu suficiente. E ta wordo laga liber di biaha. Por a mira cu J.B. a keda sumamente contento.