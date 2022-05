Aashna Kanhai na elf jaar terug als advocaat

05/05/2022 02:30

Van onze redactie

Aashna Wandani Radha Kanhai werd woensdag beedigd tot advocaat bij het Hof van Justitie.

Foto: Hof van Justitie



PARAMARIBO –

“Vandaag is voor mij een tweede kans om aan de slag te mogen als advocaat. Ik heb hier eerder gestaan – toen iets jonger dan nu – en vandaag iets bespraakter dan toen.” Aashna Kanhai werd woensdag opnieuw beedigd en toegelaten als advocaat bij het Hof van Justitie (HvJ). Ze keert na elf jaar terug in het beroep. Van 2004 tot 2011 was ze namelijk al advocaat, voordat ze van 2012 tot en met 2020 ambassadeur van Suriname was in India, Bangladesh en Sri Lanka.

Bij haar beediging woensdag zei Kanhai dat Vrouwe Jusititia al

vroeg in haar leven present was door haar moeder Kusma, die ze de

eerlijkste vrouw noemt die ze kent, en haar vader Irvin, die ze

prees als “bevlogen jurist en charismatische advocaat”. Haar

aandacht gaat nu uit naar het bestuursrecht, “misschien niet zo

voornaam als civiel- of strafrecht, maar een interessant werkgebied

voor mening advocaat”.

Kanhai, moeder van dochter Imaan en zus van Ashwien en Shakti,

noemt het voor handen hebben van een goed geoutilleerd en

consistent bestuursrecht een grote noodzaak waar in Suriname aan

moet worden gewerkt. De lacune van bezwaar- en beroepsregels en

instituten en het belang van codificering van algemene beginselen

van behoorlijk bestuur ziet ze daarbij als enkele aandachtspunten.

De advocaat kijkt uit naar de formalisering van de conceptwet

Algemeen bestuursrecht.

Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh zei ervan te

zijn verzekerd dat Kanhai’s ervaring als ambassadeur en kennis van

verschillende talen haar goed van pas zullen komen bij de

uitoefening van de beroepsbezigheden. “Laat u zich te allen tijde

leiden door de eed of belofte die u vandaag hebt afgelegd en

onthoudt u zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijke

advocaat betaamt.”

Nieuwe ontwikkelingen

Paragsingh drong er bij Kanhai op aan om goede nota te nemen van

de ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het civiele- en

strafrecht in de elf jaar dat ze het beroep niet heeft uitgeoefend.

Dat is nodig om haar clienten de juiste juridische adviezen te

geven en hun belangen op een deskundige wijze te behartigen. “Zij

verkeren namelijk in een zeer afhankelijke positie van u.”

Ook hofpresident Iwan Rasoelbaks bleef stilstaan bij de

veranderde tijd. “Als rechtsbijstaander ten behoeve van de

rechtzoekenden die bij u zullen aankloppen past de opdracht om de

belangen van hen met voortvarendheid te behartigen in het nieuwe

regiem van digitaal communiceren.” De nieuwe werkwijze ging op 1

oktober 2021 in en heeft tot doel versnelling van de doorlooptijd,

vonniswijzing en -beschikbaarstelling in civiele zaken.

De Surinaamse Orde van Advocaten hoopt dat Kanhai ook aandacht

zal hebben voor kennisdeling en overdracht van vaardigheden omdat

zij het vak van dichtbij heeft meegemaakt en in de unieke positie

is geweest om vertegenwoordiging en rechtsvergelijking onderdeel te

maken van haar tijd buiten het ambt. “Beleid maken en leiderschap

hebben ook in de advocatuur een plaats. Wij spren daarom aan tot

het aangeven van richting, het betrekken van jongere collega’s en

het voortzetten van de tradities die de eer van de stand der

advocatuur hooghouden.”







