Aanwezigheid Bryan Elshot laat zich gelijk gelden

PARAMARIBO –

“Ik voel me echt vrij tijdens het voetballen. Alles gaat goed, ik heb geen pijn meer”, zegt Bryan Elshot. Hij leverde vrijdagavond met een doelpunt een belangrijke bijdrage aan de 4-0 overwinning van PVV op Notch in de eerste divisie van de Surinaamse Voetbal Bond. De overige goals kwamen op naam van Renzo Akrosie (tweemaal) en Garvey Kwelling.

Aanvallende middenvelder Elshot raakte tijdens een training van

de nationale voetbalselectie van Suriname zwaar geblesseerd aan

zijn knie. Zijn herstel duurde langer dan twee jaren en hij moest

zelfs naar Nederland voor een operatie.

Elshot is erg blij dat hij weer helemaal is hersteld. “Het heeft

twee jaren en twee maanden geduurd voordat ik fit was”, zegt hij

duidelijk opgelucht. In eerste instantie dacht hij nooit meer te

kunnen voetballen. “Het was niet leuk, omdat ik zag dat een ieder

plezier erin had en ik kon niet in de buurt van ze blijven”,

vertelt de speler die een vaste waarde was van Natio die

geschiedenis schreef door zich voor het eerst voor de Gold Cup te

kwalificeren.

“Nu voel me weer gewoon normaal. Het lijkt erop alsof ik geen

blessure had opgelopen. Alles ging zo goed en normaal”, vertelt

Elshot. Nu hij weer is hersteld, wil de voetballer weer gaan

schitteren. Hij heeft voor zichzelf hoge doelen gesteld. “Ik wil

kampioen worden met PVV en Concacaf-voetbal spelen”, klinkt het

gedreven en ambitieus.







