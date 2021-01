Aanpassingen in onderwijs onvermijdelijk

Marisa Meye, voorzitter van het Mulo-directeurenberaad, verwacht niks nieuws van minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur, die maandagavond in een televisietoespraak de ouders een hart onder de riem stak rond de hervatting van het onderwijs. “Ik verwacht dat de maatregelen en de regels nog steeds dezelfde zullen zijn zoals van oktober tot en met december. We hebben geen misstanden gehad en hebben het jaar goed kunnen afsluiten. Wat ik wel verwacht is aanpassing van het curriculum”, zegt Meye, die ook voorzitter is van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond (SOB), tegen de Ware Tijd.