Aanhoudende neerslag zorgt voor paniek in binnenland

Het kantoor en de wachtruimte van het ministerie van TCT op landingsplaats Atjoni is ondergelopen. Normaal staan er bussen geparkeerd.

BOVEN-SURINAME –

De aanhoudende regens zorgen voor paniek in het binnenland. In diverse dorpen aan de Boven-Suriname, de Tapanahonie en de Lawa was er sprake van hevige neerslag. Bewoners maken zich zorgen om de onstane situatie. “Het is nu nog te doen maar niemand weet hoe lang de regen zal aanhouden en hoe hoog het water nog zal stijgen” zegt bootsman Rinaldo Asodanoe van Atjoni gespannen.

Rivieren staan op het punt uit hun oevers te treden. Bootsmannen

maar ook leerkrachten maken zich zorgen en vrezen voor de komende

dagen als het blijft regenen. Een winkelpand en een

wachtruimte van het ministerie van Transport Communicatie en

Toerisme op Atjoni zijn al ondergelopen. De bootsman noemt de

dorpen Guyaba en Pikin Slee waar de rivier al uit hun oevers

getreden zijn. “De cashpoint-pinautomaat en de honderden

zonnepanelen in Guyaba zijn op centimeters verwijderd van het

stijgend water”, vertelt Asodanoe.

Leerkrachten van de openbare school in het dorp Godo vrezen dat

het rivierwater een dezer dagen de onderwijzerswoningen en

schoolgebouwen gaat bereiken. Volgens de Meteorologische Dienst

Suriname heeft de vele neerslag met het natuurverschijnsel La Nina

te maken, wat inhoudt dat er meer neerslag zal vallen dan normaal.

“Dit is niet alleen in Suriname het geval maar ook in andere landen

in de regio en de rest van de wereld”, zegt meteoroloog Jimmy

Samijo.

In het afgelopen etmaal is er in verschillende gebieden extreme

neerslag gemeten. Met de hoogste meting in het Tepugebied, namelijk

106,9 millimeter gevolgd door Antino met 64 millimeter. In de

komende tijd zullen nog regelmatig buien voorkomen. “We zitten nu

eigenlijk nog in de kleine droge tijd”, zegt Samijo. Nog een paar

dagen dan zou dus de kleine regentijd aanbreken. Er is dus er is

geen vooruitzicht op minder neerslag.

Hier in Pikin Slee is

de rivier al buiten zijn oevers getreden.







