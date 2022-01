Aangereden voetgangster overlijdt in ziekenhuis

De 75-jarige voetgangster Chaldrica Ramkisoon is maandag in het ziekenhuis overleden aan de hoofdletsels die zij had opgelopen bij een verkeersongval. Het slachtoffer was in in kritieke toestand vrijdag opgenomen op de Intensive Care van het het Academisch Ziekenhuis na te zijn aangereden door een bus in het centrum van Paramaribo.