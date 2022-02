Aangepaste Rijwet moet verkeer veiliger maken

17/02/2022 05:50

De Nationale Assemblee keurt de aanpassing van de Rijwet goed. De wetswijziging beoogt het veiliger maken van het verkeer in Suriname.

PARAMARIBO –

Met de wijziging van de Rijwet wordt beoogd dat het verkeer in Suriname een stuk veiliger wordt. Ook wordt beoogd dat het opzettelijk overtreden van de verkeersregels wordt ontmoedigd. Er vinden te veel verkeersongevallen plaats en het aantal doden en gewonden in het verkeer moet omlaag. De wetswijziging is dinsdag met algemene 42 stemmen door De Nationale Assemblee goedgekeurd.

Een aantal voorstellen van het parlement zijn door

Justitieminister Kenneth Amoksi overgenomen. Deze voorstellen

zullen verder worden uitgewerkt en middels staatsbesluiten worden

uitgevaardigd. De komende periode zullen ook verkeersattributen

worden aangeschaft, die moeten bijdragen aan een veiliger

verkeer.

Tashana Losche (NDP) van de commissie van rapporteurs merkte op

dat het wegmeubilair op talrijke plaatsen veel te wensen overlaat.

Vervanging van ondeugdelijk wegmeubilair of aanbrengen op plekken

waar dat ontbreekt is noodzakelijk hield zij de minister voor. De

regering zal hiervoor geld beschikbaar moeten stellen.

Collega Chuanrui Wang (VHP) hoopt dat de wet geen papieren wordt

en hij wees erop dat het gedrag en de mentaliteit van deelnemers

aan het verkeer dient te veranderen. Zij dienen

verantwoordelijkheid te nemen en bijdragen aan de veiligheid op de

wegen. Er zal gewerkt moeten worden aan bewustwording, meent het

commissielid. NDP-assembleelid Stephen Tsang pleitte ervoor dat

personen die een rijbewijs hebben geen bromfietscertificaat hoeven

te hebben. Zijn voorstel om dit te schrappen zal worden opgenomen

in het Rijbesluit.

Commissievoorzitter Edgar Sampie (Abop) sprak de hoop uit dat

met de gewijzigde Rijwet de basis is gelegd voor veiligheid in het

verkeer. Hij merkte op dat veel mensen in het verkeer zijn

omgekomen door verkeerscriminaliteit. In de Rijwet is nu opgenomen

dat een puntensysteem zal worden ingevoerd voor rijbewijzen.







