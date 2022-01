A20: Een nieuw jaar

01/01/2022 20:00

INGEZONDEN – Als ??n van de grootste buitenparlementaire politieke partijen in Suriname kijken we met gemengde gevoelens terug op het jaar 2021. Uiteindelijk hebben we na de verkiezingen in 2020 de DNA niet gehaald maar na de verkiezingen bleken we wel meer stemmen te hebben gehaald ten opzichte van de andere kleine partijen. Dat is niet voor niets. We zijn actief in alle districten en schuwen het debat niet.

Dat we het debat niet schuwen bleek wel nadat dhr. Jogi graag in debat wilde op de televisie na een kritisch artikel van A20. Blijkbaar neemt de huidige regering onze visie en standpunten wel serieus en voelt zich geroepen daar met ons over van gedachten te willen wisselen. Dat gaat dan via de televisie. Maar het staat de regering vrij om dat ook buiten de media te doen. Ons streven in de toekomst is uiteindelijk een technisch zakenkabinet waar een ieder die wat kan betekenen voor Suriname een rol kan spelen.

Is er wat goeds te melden over de huidige regering? Jazeker. We zijn enorm content met het feit dat deze regering de focus gaat leggen op het heffen van indirecte belastingen en minder op het heffen van directe belastingen. Een keuze die bij een kleine gemeenschap als Suriname met een grote informele sector logisch lijkt en in lijn is met wat ook al door de vorige regering is uitgezet als beleid. De gebruiker betaald voor wat hij gebruikt. Met de aanpassing van de belastingschijven en de focus op de BTW is dat een goede eerste stap. Wat ons betreft nog niet genoeg maar de aanzet tot een eerlijk en controleerbaar systeem is er.

Dat de huidige regering een akkoord heeft bereikt met het IMF is op zich positief maar wel wat tegenstrijdig. Er staat niets tegenover en dat is jammer. Als de productie niet toeneemt en we met leningen een importeconomie in standhouden is de enige uitweg het verder verarmen van de bevolking om zodoende de import af te laten nemen. We vrezen dat de huidige regering niet de kwaliteiten heeft om dit te veranderen. Er wordt een tijdelijke buffer gebouwd om te gokken op olie-inkomsten. Is dat prudent beleid? Wij denken zelf dat dit wedden is op ??n paard.

Bancair lijkt het voorlopig ook een onzekere situatie. De centrale bank van Suriname is een zwakke schakel in het bancair systeem. Dhr. Coutinho laat een DSB achter die er niet bepaald goed voorstaat en een buitenlander wordt naar voren geschoven om de rommel op te ruimen of de klappen op te vangen. Het lijkt op een herhaling van de SLM waar ook is gekozen voor een buitenlander om de lastige besluiten te nemen zonder gelijk in conflict te komen met family and friends. Is dat waar het om draait in Suriname? Elkaar niet willen confronteren dus we huren maar wat buitenlanders in die geen banden hebben met het land dus ze kunnen zonder problemen keiharde maatregelen doorvoeren? Het lijkt erop en dat is waar A20 echt van af wil.

Kortom het was een turbulent jaar. Ook voor A20 Als partij hebben we ook moeten worstelen met de realiteit van de dag. Ook wij zijn niet onfeilbaar. Maar onze kracht ligt wel in onze mogelijkheden om samen te werken aan onze visie over hoe het verder moet met Suriname. We hebben beslist ook hoop en goede moed. We wensen derhalve de bevolking dus een gelukkig nieuwjaar en een behouden vaart in 2022. Wan Tra Fas De, Het Kan Anders.

A20

