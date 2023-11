A.T.A. ta invita pueblo pa ‘Nomina Bo Limpiesa’

The content originally appeared on: Diario

Cu premio tambe

ORANJESTAD (AAN): Cu hopi entusiasmo, Oficina di Turismo (A.T.A.) ta anuncia e proximo iniciativa cu ta forma parti di e campaña di Aruba Limpi. Den un esfuerso pa sigui crea concientisacion y accion, desde awe, A.T.A. ta invita e comunidad pa “Nomina Bo Limpiesa” cu e oportunidad pa gana un aña completo di coleccion di desperdicio di cas cubri pa 2024.

Pa participa na e campaña ta facil. (1) Cumpli cu un limpiesa sea rond di cas,den cura of un area den bario. (2) Saca potret na inicio di bo limpiesa y un potret despues di a completa cu e limpiesa. (3) Subi www.fixi.aw of download e FIXI app. (4) Registra of Login. (5) Upload tur dos potret di e limpiesa simultaneamente ariba FIXI. (Potret di e ‘Before & After’). (6) Scoge e categoria di “Aruba Limpi Campaign” y sigui e instruccionnan di e website of e app. (7) Primi ariba e boton di Send pa e solicitud por worde registra. (8) Bo lo ricibi un notificacion automatico unabes cu e peticion worde ricibi.

Durante di e limpiesa, por probecha di haci uzo di e programa di Baki den Bario pa deposita bo sushi.

E campaña di “Nomina Bo Limpiesa” ta un esfuerso colaborativo pa mantene Aruba limpi y cuida nos medio ambiente. Como un isla chikito, nos mester di tur persona pa duna di nan parti pa cuida y preserva e bunitesa di nos isla. Un Aruba limpi, sigur ta un Aruba dushi pa biba y bishita.

E campaña lo conoce un total di 6 ganador, 1 ganador pa cada districto di Aruba. E ganadornan di “Nomina Bo Limpiesa” lo ser anuncia dia 29 di december 2023.

Pa mas informacion tocante e campaña, por bishita plataforma social; Aruba Limpi y Ban Serio.