A.T.A. a finalisa otro estudio di “Local Sentiment”

ORANJESTAD (AAN): Den luna di mei y juni A.T.A. a haci un encuesta pa asina haya sa ki percepcion residentenan di Aruba

tin di turismo- tanto positivo como negativo, enfocando riba e aspectonan di desaroyo economico y desaroyo social.

E encuesta aki tabata basa riba preguntanan cu a wordo haci na residentenan na 2018 den un encuesta similar. Originalmente, e preguntanan aki a wordo uza pa un encuesta haci na residentenan di Hawaii encuanto nan percepcion di turismo.

A dicidi di amplia e encuesta di 2022 cu preguntanan adicional, compara cu esun di 2018.

Ta importante pa remarca cu mientras cu no tur cos cu a wordo treci dilanti den e encuesta ta cay bao di responsabilidad primario di A.T.A. como Aruba su Destination Marketing and Management Organization (DMMO), e opinionnan y sugerencianan ricibi ta yuda dirigi e accionnan cu si ta cai bao di capa di A.T.A. y ta yuda A.T.A. den su papel di duna conseho y guia otro organisacionan den e desaroyo turistico desea. A.T.A. ta balora e inclusion di e comunidad ora ta regarda turismo y unda cu por lo invita comunidad pa ta parti di e combersacion y resultado.

Residentenan a wordo encurasha pa yena e encuesta tanto virtualmente como riba papel. A logra colecta 2811 encuesta, sinembargo despues di exclui e encuestanan di personanan cu no ta residente di Aruba y e encuestanan cu no a wordo yena completamente, a yega na un total di 1983 encuesta valido.

Na 2018 a crea perfilnan pa cada generacion pa asina por tin un miho comprendemento di e diferente opinionnan entre gruponan di residente. A haci uzo di e perfilnan aki un biaha mas pa analisa resultadonan di 2022. Pa e encuesta aki a analisa data cuantitativo y tambe cualitativo.

E encuesta a conta cu 35% participante masculino y 65% participante femenino. E grupo mas grandi di participante ta entre 30 y 39 aña (25%). E districto cu mas participante ta Paradera/Santa Cruz (30%). 39% di participante ta casa y 80% ta traha.

Na 2005, Camara di Comercio (KVK) a haci un estudio pa saca afo kico tawata mas importante pa nos residentenan entre desaroyo social y desaroyo economico. 48% di participante a responde desaroyo social mientras 52% a responde desaroyo economico.

Na 2018, A.T.A. a haci uzo di e pregunta di Camara di Comercio den su encuesta- aki por a wak cu 60% di participante a scoge desaroyo social mientras 40% a scoge desaroyo economico. Na 2022, desaroyo social a wordo escogi door di 56% di participante, y 44% a scoge desaroyo economico.

Di esnan cu a scoge desaroyo economico, 52% a indica cu expansion di industrianan cu no ta turismo ta e aspecto di mas importante pa desaroyo economico. Di esnan cu a scoge desaroyo social, 41% a indica cu mas asistencia social ta e aspecto mas importante pa desaroyo social.

Comentarionan relata na e dos tiponan di desaroyo a wordo categorisa debidamente. Pa desaroyo economico e mayor cantidad di comentario a referi na mas pilar economico, finanzas y mehoracion di producto. Pa desaroyo social e mayor cantidad di comentario a referi na mas enfoke riba nos comunidad/ e aspecto social, balans y educacion.

A haci diferente pregunta unda participantenan mester a indica entre 1 cu 5 nan sentimento riba diferente topico, unda 1 ta extremadamente negativo y 5 ta extremadamente positivo.

Entre 1cu 5, participantenan a indica cu un averahe di 3.8 cu turismo tin un impacto positivo riba Aruba en general. Entre 1 cu 5, participantenan a indica cu un averahe di 3.6 cu turismo tin un impacto positivo riba nan y nan famia. Entre 1 cu 5, participantenan a indica cu un averahe di 2.2 cu nan poder di compra pa e siguiente 12 lunanan a wordo afecta negativamente compara cu prome cu e pandemia.

E contestanan a wordo analisa tambe comparando diferente generacion cu otro. A puntra participantenan pa indica entre 1 cu 5 si nan isla ta demasiado dependiente di turismo. E average di mas abao kinan tabata di 4.42 pa ‘Baby Boomers’ y esun di mas halto di 4.70 pa ‘Gen Z’.

Pa loke ta trata e pregunta si participantenan ta sinti cu nan tin un stem den decisionnan di turismo riba nan isla, entre 1 cu 5, e average di mas abao tawata di 2.02 pa ‘Millenials’ y esun di mas halto 2.19 pa ‘Baby Boomers’.

A pidi participantenan comparti nan 3 preocupacionnan principal di turismo: 76% a indica e prijs halto y e costo di bida halto, 46% a indica daño na naturalesa y medio ambiente y 35% a indica vivienda inpagabel pa residente.

Tin mas informacion di e encuesta aki disponibel den A.T.A. su rapport di juli 2022. Si ta interesa pa ricibi e informacion aki por tuma contacto cu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

A.T.A. kier gradici tur persona cu a yena e encuesta y a duna nan opinion. Un danki special na e ekipo di ‘Strategy, Planning and Research’ y na drs. Yolanda Richardson y e 5 studiantenan di e programa OGM na Universidad Aruba di Aruba cu a yuda asisti cu e coleccion di data.