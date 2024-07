A ripara cu tin un grupo di fisioterapista cu no ta yena e cantidad maximo di sesion cu nan ta haya pa aña

The content originally appeared on: Diario

Director di AZV Edwin Jacobs:

*AZV lo acerca nan y traha un plataforma pa nan

ORANJESTAD (AAN) — Director di AZV, Edwin Jacobs, a informa den entrevista cu DIARIO, cu siman cu a pasa el a reuni cu e Asociacion di Fisioterapista y nan combersa tocante ora di negocia contrato y ora di atende tambe cu diferente asunto.

Jacobs a subraya cu Fisioterapia tin e atencion di AZV, y e aña aki a nombra un specialista den Fisioterapia pa mucha, y nan ta trahando un “Fisio-document” pa 2030, den cual ta bay defini ki desaroyo AZV ta desea pa Fisioterapia na Aruba.

Entre otro, nos sa cu tin peticionnan cu a bin for di e sector mes, pa bin cu fisioterapistanan dedica na hende grandi, adulto mayor, pa cancer, etc. Pues, nos ta bay traha un documento pa promove pa e tipo di specialismo aki, desaroya den e sector aki tambe”, director di AZV a indica.

Director di AZV tambe a tuma nota di e articulonan den prensa y di preguntanan tambe for di Parlamento di Aruba, y nan ta trahando pa contesta esakinan. “Den nos caso, aworaki den e cuadro di e Fisio-document mes, nos ta repasando e produccion di cada fisioterapista. Nos ta constata den tempo, cu fisioterapistanan ta haya un cantidad maximo di sesion pa aña pa nan haci. Nos ta ripara cu tin un grupo di fisioterapista cu no ta logra yena e maximo ey. Nos tin impresion cu tin fisioterapista cu no ta trahando full time; nos tin cu acerca nan y nos ta bay pone un plafond pa nan. Pasobra, kico ta pasa si no ta traha full time y ta keda cu sesionnan habri, e ta nifica cu tin otro fisioterapista cu por haya e contrato”, Jacobs a señala.

El a indica cu e cantidad di fisioterapistanan ta uno cu a wordo palabra cu e Asociacion. “E moratorium ey a wordo palabra cu e Asociacion mescos cu e cantidad di dentistanan cu a wordo palabra cu e Asociacion di Dentista, y nan a indica cu e cantidad ey ta loke ta necesario”, Edwin Jacobs a menciona.

Jacobs a sigui bisa cu tin un lista di spera di fisioterapistanan y esaki ta a base di e fecha cu e fisioterapista a meld su mes aan na AZV.

“Esnan cu ta bisa cu ta disponible nos ta pone nan riba un lista di spera, y na momento cu un fisioterapista bay, esun cu ta prome riba lista ta drenta na su lugar”, director di AZV, Ir. Jacobs a señal. El a subraya cu esaki ta e sistema cu nan a acorda cu e Asociacion, cu cual AZV tin un bon contacto, por lo general.