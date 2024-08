A refinancia debenan existente riba mercado internacional di capital

The content originally appeared on: Diario

Ministro di Finansa a confirma



Aruba a logra esaki na un forma exitoso

Dialuna lo brinda mas informacion den conferencia di prensa

ORANJESTAD (AAN): Fin di siman a yega, y Minister Xiomara Maduro di Finansa a confirma e informe! El a bisa cu p’e ta un satisfaccion grandi pa por informa cu Aruba ta logra subi mercado internacional di capital na un manera exitoso.

Despues di un ausencia di 3 aña debi na e daño financiero causa pa e pandemia, Aruba ta logra pa refinancia debenan bieu cu ta madura den aña 2024 na un bon interes. Ta trata di un transaccion financiero di 134.5 miyon dollar na un interes di 6.3%.

Dialuna venidero, esta 19 di Augustus 2024, Minister Maduro lo splica mas di e transaccion exitoso aki pa Aruba den un conferencia di prensa.

Minister Maduro ta gradici e banconan Santander y Citi cu a yuda e mandatario den ful e proceso aki di bay back mercado internacional di capital na un manera exitoso. Na e ekipo di profesional di Aruba cu a sa di presenta e storia di recuperacion financiero y economico di Aruba na un manera eficaz, e mandatario ta manda un danki di curason pa nan esfuerso y amor demostra pa nos Pais. Mas cu claro Minister Maduro ta gradici nos bon Dios pa su guia, sabiduria y pasenshi pa yud’e lidera y logra trabaonan grandi na bienestar di Aruba.

Minister Maduro ta gradici specialmente e inversionistanan existente y esnan nobo expresando, “Thank you to all investors for your trust and believe in Aruba. We look forward to a good relationship where Aruba may be in your thoughts and in your hearts.”