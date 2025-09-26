Mike Eman a entrega mucho lihe y mihor el a para mas firme Dia Mundial Di Manta 2025; proteccion ta sigura poblacion di manta pa futuro Temblornan ta un costo anual di 14.7 Biyon Dollar na Merca Nombramento De Groot a tuma luga den e ‘afscheidbeleid’ di Gabinete Wever-Croes Pa prome biaha a logra un CAO pa un periodo di cinco aña Un taza di interes abao riba Aruba su debe lo beneficia nos tur
Local News

A institui dos persona di cada isla pa cuminsa cana cu e trabaonan riba ‘geschillenregeling’

26 September 2025
Support us
This content originally appeared on Diario Online.
Promote your business with NAN

Declaracion di Edgard Vrolijk direct di Hulanda

  • Como 150 Hulandes den Tweede Kamer tin di vota pa e ley 

ORANJESTAD (AAN): Islanan di Curaçao, St. Maarten y Aruba a reuni den reunion  di Tripartite na Babylon Hotel na Hulanda A trata diferente puntonan pero tambe ta para keto un rato pa asina mira e posibilidad nan con por coopera y trata otro diferente ampliando e cooperacion entre e islanan Curaçao , St Maarten y Aruba, pero amplia esaki den Caribe tambe.

   Parlamentario Edgar Vrolijk di MEP na Aruba, ta kere cu esaki ta necesario mirando tur e movecionnan cu tin rond mundo. Banda cu kier amplia cooperacion tambe a trata e geschillenregeling  y a debati riba e parti aki y lo sigui profundisa den e tema aki. Tambe a institui back e werkgroep pa monitoria con tur cos ta cana.

   Den un entrevista cu DIARIO, Parlamentario Edgar Vrolijk ta indica cu e geschillenregeling ta na Raad van State y pa ora cu e geschillenregeling bin back e islanan ta prepara pa mira e conseho y dependiendo con e conseho bin pa mira si lo mester ahusta of no. Sinembargo cada cambio lo keda haci hunto cu e otro islanan.

   E comision cu a keda institui ta 2 persona di Aruba, Curaçao y St Maarten y e grupo aki ta cuminsa cu e trabaonan cu tin riba mesa. E grupo aki ta bira un  grupo di conseho pa loke ta trata e ley di geschillenregeling y asina ta bon prepara como e tres islanan den Caribe y na mes momento e nanishinan ta apunta den e mes un direccion pa e geschillenregeling por pasa den Tweede Kamer.

   Aruba, Curaçao y St Maarten ta entrega e ley, pero e decision ta den man di e Hulandes unda cu 150 parlamentario Hulandes den Tweede Kamer lo mester bay vota pa e ley. Parlamentario Edgar Vrolijk ta indica cu e peso como pais nan den Reino Hulandes mester ta uni, e tres islanan aki a trek e ley di geschillenregeling y hunto lo por logra esaki despues di 15 aña.

   E trayecto di geschillenregeling a cuminsa na 2010 na momento cu den Tweede Kamer na Hulanda a pasa un amienda unda cu articulo 12A di Statuto a bisa cu mester bin cu un geschillenregeling. Despues di esaki Hulanda a tuma e iniciativa den esaki, pero e geschillenregeling no tabata conforme cual cu ta e palabracionnan cu a worde haci debi cu e mester ta un organo independiente. Sinembargo loke cu tabata pesa mas hopi ta e conseho mester ta bindend, e mester ta mara.

   Segun Vrolijk, den e parti aki esun cu perde mester acepta y aki ta caminda e discordia ta entre e islanan y Hulanda.

  Na mes momento Hulanda ta indica cu e geschillenregeling no mester ta bindend  pero e conseho mester ta asina bon pa e islanan por desvia di e ley. E parti aki ta e punto di con e geschillenregeling no a pasa y eerstekamer a ratifica tambe cu e ley cu a ser entrega door di Hulanda no ta cumpli cu e criterionan cu a ser fiha pa un geschillenregeling.

   Despues di a cambia e concepto di ley awo e ta cumpli como un organo independiente y naturalmente Raad van State mes cu ta esun cu ta mira e situacion aki mas di cerca y despues di esaki e conseho cu ta sali ta bindend pa e islanan pero tambe pa Hulanda.


Support us

Related News

12 September 2025

Un taza di interes abao riba Aruba su debe lo beneficia nos tur

19 September 2025

Awe ta trata caso contra homber sospecha di abusa sexualmente di mucha y posesion di canti...

25 September 2025

Evelyn Wever-Croes a pidi atencion pa e caso di Bonaire, Statia y Saba

24 September 2025

Polis lo cuminza cera ruta di Robert Jeand’or for di 2’or merdia caba