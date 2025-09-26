A institui dos persona di cada isla pa cuminsa cana cu e trabaonan riba ‘geschillenregeling’
Declaracion di Edgard Vrolijk direct di Hulanda
- Como 150 Hulandes den Tweede Kamer tin di vota pa e ley
ORANJESTAD (AAN): Islanan di Curaçao, St. Maarten y Aruba a reuni den reunion di Tripartite na Babylon Hotel na Hulanda A trata diferente puntonan pero tambe ta para keto un rato pa asina mira e posibilidad nan con por coopera y trata otro diferente ampliando e cooperacion entre e islanan Curaçao , St Maarten y Aruba, pero amplia esaki den Caribe tambe.
Parlamentario Edgar Vrolijk di MEP na Aruba, ta kere cu esaki ta necesario mirando tur e movecionnan cu tin rond mundo. Banda cu kier amplia cooperacion tambe a trata e geschillenregeling y a debati riba e parti aki y lo sigui profundisa den e tema aki. Tambe a institui back e werkgroep pa monitoria con tur cos ta cana.
Den un entrevista cu DIARIO, Parlamentario Edgar Vrolijk ta indica cu e geschillenregeling ta na Raad van State y pa ora cu e geschillenregeling bin back e islanan ta prepara pa mira e conseho y dependiendo con e conseho bin pa mira si lo mester ahusta of no. Sinembargo cada cambio lo keda haci hunto cu e otro islanan.
E comision cu a keda institui ta 2 persona di Aruba, Curaçao y St Maarten y e grupo aki ta cuminsa cu e trabaonan cu tin riba mesa. E grupo aki ta bira un grupo di conseho pa loke ta trata e ley di geschillenregeling y asina ta bon prepara como e tres islanan den Caribe y na mes momento e nanishinan ta apunta den e mes un direccion pa e geschillenregeling por pasa den Tweede Kamer.
Aruba, Curaçao y St Maarten ta entrega e ley, pero e decision ta den man di e Hulandes unda cu 150 parlamentario Hulandes den Tweede Kamer lo mester bay vota pa e ley. Parlamentario Edgar Vrolijk ta indica cu e peso como pais nan den Reino Hulandes mester ta uni, e tres islanan aki a trek e ley di geschillenregeling y hunto lo por logra esaki despues di 15 aña.
E trayecto di geschillenregeling a cuminsa na 2010 na momento cu den Tweede Kamer na Hulanda a pasa un amienda unda cu articulo 12A di Statuto a bisa cu mester bin cu un geschillenregeling. Despues di esaki Hulanda a tuma e iniciativa den esaki, pero e geschillenregeling no tabata conforme cual cu ta e palabracionnan cu a worde haci debi cu e mester ta un organo independiente. Sinembargo loke cu tabata pesa mas hopi ta e conseho mester ta bindend, e mester ta mara.
Segun Vrolijk, den e parti aki esun cu perde mester acepta y aki ta caminda e discordia ta entre e islanan y Hulanda.
Na mes momento Hulanda ta indica cu e geschillenregeling no mester ta bindend pero e conseho mester ta asina bon pa e islanan por desvia di e ley. E parti aki ta e punto di con e geschillenregeling no a pasa y eerstekamer a ratifica tambe cu e ley cu a ser entrega door di Hulanda no ta cumpli cu e criterionan cu a ser fiha pa un geschillenregeling.
Despues di a cambia e concepto di ley awo e ta cumpli como un organo independiente y naturalmente Raad van State mes cu ta esun cu ta mira e situacion aki mas di cerca y despues di esaki e conseho cu ta sali ta bindend pa e islanan pero tambe pa Hulanda.