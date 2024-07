A haya un solucion pa studiantenan di Aruba ta asegura na Hulanda

The content originally appeared on: Diario

​

Sharine Croes-Dubero, coordinador Arubalening:

ORANJESTAD (AAN) – Den su entrevista cu DIARIO, e coordinador di Facilidadnan di Estudio y Arubalening, Sharine Croes-Dubero, a referi tambe na e seguro di studiantenan, y a splica cu e sistema di Hulanda ta hopi complica hasta pa esnan di Hulanda mes, pero a busca un solucion pa nos studiantenan ta asegura.

Croes-Dubero a bisa cu e parti di aseguro tabata un tiki fastioso y cu mester admiti esaki, pero el a wordo soluciona, y a splica con.

“E sistema di seguro di Hulanda ta hopi complica hasta pa nan mes. Nos a haci nos research, Arubahuis a haci su research, y nos a yega na locual nos ta presenta na e studiantenan pa awo”, el a bisa.

Na 2022, tur studiante a wordo obliga pa ora nan inscribi na Hulanda nan tin un zorgverzekering. Esey den pasado no tabata e caso.

“Y ora cu nos a acerca, na 2022, SVb di Hulanda, nan mes no tabata sa con pa vooruit e ley nobo ey. Dus, nos di lanta para cay, cay y lanta para, nos a yega na locual nos a haci awo, cu ta cu e studiantenan tin cu cera un seguro sea via un ‘Insurance to study’ of sea via ‘AON’, cu ta e unico dos aseguronan cu nos sa, segun e research cu nos a haci, cu ta ofrece nos studiantenan di Aruba, e posibilidad di asegura nan mes y cu otro aseguronan no ta ofreciendo nan. E tin e parti medico den dje pero tambe e parti di repatriacion, reisverzekering, reisbijstand, y tur esey”, Sharine Croes-Dubero a relata.

El a agrega cu nos studiantenan tin biaha no ta wak e importancia di esaki, pero nan ta wak cu nan tin cu bay paga 160 euro pa luna, loke ta hopi placa, pero ta importante pa nan ta asegura y nan tin derecho di haya un zorgtoeslag, cu ta maximal 123 euro. Kiermen si nan tin cu paga 160 euro pa luna pero ta haya 123 euro bek, ta 50 euro pa luna nan tin cu paga” Croes-Dubero a señala.