A firma acuerdo pa digitaliza henter sector di cuido medico

​

Minister Dangui Oduber cu anuncio grandi:



Un deal di Gobierno cu Setar, SVb y tambe AZV

Pidi remedi nobo of busca cita y resultado lo ta full digital

ORANJESTAD (AAN) – Minister di Salud Publico y Turismo, Dangui Oduber, conhuntamente cu director di SETAR NV, señor Roland Croes y director di SVb, Ir. Edwin Jacobs, a haci un anuncio grandi pa cuido medico y e manera con e ta wordo atende y maneha na e momentonan aki.

E mandatario a bisa cu esaki por yame un “game changer”. Locual a keda anuncia ta e firma di un MOU (acuerdo di intencion) entre gobierno (Minister di Salud) y dicho instancianan, ademas di AZV, p’asina digitaliza henter e sector medico.

“Nos ta yama acuerdo aki “Innovation partnership”, un “out of the box thinking” entre Ministerio di Salud, SETAR y tambe AZV, y e plataforma cu tin deseo di bay uza pa digitaliza henter e sector di cuido, cu ta Aruba Health, app cu ya caba comunidad tabata conoci di dje, y cu SETAR ta un partner importante. “Ora nos a desaroya e plataforma aki, SETAR esaki ta e escogencia cu nos a haci pa bay amplia e plataforma aki.

Ora nos bisa cu nos ta bay digitaliza e sector di cuido, esey kiermen cu ora e proyecto aki wordo finaliza, ora e wordo entrega, afspraaknan na, por ehemplo, docternan di cas of specialistanan lo wordo haci via e plataforma digital Aruba Health app, no mas manera e tabata convencionalmente, cu un asegurado mester a yama pidi pa un cita, of un verwijzing, tur esaki lo wordo automatiza y digitaliza. Tambe nos deseo ta pa nos aseguradonan ricibi testnan di laboratorio via e health app”, e dignatario a duna di conoce.

Esaki lo nifica no yama mas pa pidi afspraak cu un specialista pa puntra pa e resultadonan di test, y tambe e buscamento di remedi, lo bay via e plataforma health app. Lo percura pa SETAR, via e acuerdo cu a wordo firma, cuminza haci e analisis pa wak con por haci esaki posible. “AZV ta un board y nos a encamina henter un trayecto prome cu nos a yega akinan, na e anuncio di esaki, nos a sinta cu tur nos partnernan den cuido manera Asociacion di Docter di cas, Asociacion di Specialista, Hospitalnan, Boticarionan, pa nos por a splica nos vision, na unda nos kier bay, con nos kier haci uso di innovacion, y tecnologia”, e dignatario a subraya.

El a agrega cu ya caba a bin ta demostrando esaki. Den pandemia a lanza e Aruba Health App y e Plataforma AZV digital, “Mi SVb” tambe a wordo lanza, entre otro. “Kiermen loke tecnologia ta brinda nos na oportunidadnan, y nos vision ta pa sigui haci uso esaki, y pesey nos a pensa tambe den digitaliza henter e sector di cuido medico p’asina nos por brinda un miho calidad di cuido y servicio, na un manera mas eficiente y eficaz”, Minister Dangui Oduber a señala.