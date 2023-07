A extende e oportunidad pa dunadornan di trabao entrega nan ‘Arbeidmarkt Registratie’ sin nodi haci cita

The content originally appeared on: Diario

​

Richenel Stamper di DPL:

ORANJESTAD (AAN) – Richenel Stamper, encarga cu e Departamento di Progreso Laboral a informa, den entrevista cu DIARIO, cu ainda tin e oportunidad pa yuda mas comerciante pa registra na ‘Arbeidmarkt Registratie’.

Den luna di Juni tabata tin un campaña, unda cu dunadornan di trabao por a entrega e formulario concerni, sin mester di a haci afspraak.

E proceso normal ta cu e dunador di trabao ta haci un cita cu DPL, ta presenta tur su documentonan y si nan a na orden DPL ta tume den consideracion, y si no ta na orden, ta haya e oportunidad di coregi y trece esaki bek.

Stamper a splica cu enberdad esaki ta un proceso unda cu e dunador di trabao mester aporta DPL hopi informacion y no semper esaki ta corectamente yena.

Pesey DPL a bin cu e campaña pa yuda nan na un manera miho y mas lihe posible cu e proceso aki, cu ta esun prome cu un dunador di trabao ta cana na DPL, prome cu e bay cualkier otro departamento. Kiermen, esaki ta un departamento hopi importante.

Tur aña dunadornan di trabao tin cu entrega nan formulario, ya cu sin esaki no por sigui cana otro proceso, por ehemplo vacature, afdeling toelating pa un permiso. Consecuentemente, nan tin cu yena e ‘arbeidmarkt registratie’ prome.

Mirando e necesidad, aunke DPL ta contento cu e hendenan cu a presenta te awor, toch nan kier duna oportunidad un tempo mas, pa sigui cu e campaña aki, unda cu tur doño di trabao por bin na DPL, libremente. Kiermen sin nodi traha un afspraak.

Esey kiermen cu durante full e luna nan por acerca DPL for di 8.30 or di mainta pa 11.30 y atardi di 1.30 pa 3.30 or, y nan lo wordo atendi cu e parti di Arbeidmarkt Registratie. Esaki ta nifica cu no mester traha cita online, pero djis cana drenta di Dialuna pa Diabierna den e horarionan menciona. DPL tin un team prepara cu ta bay atende cu nan.

Esaki ta pa tur tipo di industria y negoshi y Arbeidmarkt Registratie ta reparti den tur sector laboral, y cada compania ta yena e formulario corespondiente na nan sector. Tin e sector general na unda tur compania ta aparece, y sectornan specifico manera construccion, hotel, etc. Asina Richenel Stamper a duna di conoce.