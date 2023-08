A constata cu den e vacacion aki tin hopi menor riba caya laat anochi

The content originally appeared on: Diario

​

Lisette Gomes di FMVTBV

*Nan ta cana den mall of slender den bario

ORANJESTAD (AAN) — Den entrevista cu DIARIO, Lisette Gomes, di Fundacion Mi Voz ta bo Voz, a duna di conoce cu el a constata cu den e dianan di vacacion aki, tin hopi mucha menor di edad riba caya, den oranan di anochi laat, sea ta cana den mall of ta “slender” den bario.

El a menciona cu mayornan, hopi biaha, ta hopi confia cu e yiunan ta safe eyfo. Pero lo contrario, si wak bon, rond mundo tin e problema aki.

“E mundo ta sexualiza. Nos tin hopi hende cu cosnan sushi den nan mente, cu ta cana haci malo, sea nan tin un problema mental of psicologico cu ta afecta nan, cu cada rato nan tin cu sinta wak muchanan jong, of kier tin relacion (abusa di mucha).

“Nos como mayor ta e prome responsable di nos yiunan, y mi ta kere cu nos mester ta hopi mas atento, no confia den ningun sentido, acompaña bo yiu. Si nan tin un grupo di amiga mes, un of dos mayor bay cune, keda rond, laga nan cana rond pero bo tey cu nan, y no laga nan so pasobra eyfo no ta safe pa laga mucha cana nan so riba caya”, Lisette Gomes a señala.

Camping a bira caro, y hopi mayor no por afford esaki. Solamente tin lugar di game-room, of bowling, pero akinan tin un bashi pa entretenimento di muchanan entre 11 pa 17-18 aña. Esaki ta un comentario cu DIARIO a haci.

“Pa hopi tempo mi ta papia di esaki; tin centronan di bario rond di Aruba. Mi por papia pa mi mes, tempo cu mi tabata chikito tabata tin gruponan cu ta cera, por ehemplo Pro Hubentud Sabana, di Sabana Liber, cu full e gang e tempo ey, como cien mucha nos tabata sali. Por ehemplo un bus trip awe di mainta te atardi, of bay cana, hasta KIA nos a bishita di chikito tempo cu nan a habri’e. Kiermen, tabata tin actividadnan rond cu toch tabata accesible pa mayornan, pero awendia mi no sa si a bira un negoshi, pero e ta demasiado caro. Pa un siman 300 florin pa un camping ta hopi placa, mientras schoolgeld ta bay subi”, sra. Gomes a subraya.

Gomes ta kere cu e parti humano di duna, ta lagando hopi di desea na Aruba. Temponan aya, el a remarca, tanto lidernan den bario como docentenan tabata organiza actividad durante vacacion, y awendia ta diferente. “Mi sa cu bo tempo ta bal, pero mi ta kere cu si nos tur ta duna un man, nos por logra tin nos muchanan safe, nos por uza e centronan di bario. Mi ta mira cu tur bario tin nan actividadnan pero mayornan no por afford e costo y muchanan ta keda cas nan so, bo no tin control y por ta e compania no ta laga e mayor uza telefon constantemente pa mayor tin un bista kico ta pasando”, señor Lisette Gomes a relata.