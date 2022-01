91 procent besmettingen Amsterdam is omicronvariant

03/01/2022 21:01 – Van onze redactie

AMSTERDAM / PARAMARIBO – De omicronvariant van het coronavirus zorgt in de regio Amsterdam, Nederland momenteel voor 91 procent van de besmettingen. Van de onderzochte positieve coronatesten bevatten 69 van de 76 de omicronvariant. Dat meldt de Volkskrant op gezag van het Amsterdam UMC en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), die een steekproef hebben uitgevoerd. Het gaat om positieve testuitslagen van afgelopen zondag.

De omicronvariant is al enige tijd dominant in de regio Amsterdam en het aandeel lijkt toe te nemen. In de vorige steekproef, afgenomen op 30 december, bevatten 71 van de 87 positieve testuitslagen de omicronvariant van het coronavirus (82 procent). Een aantal dagen eerder ging het om 65 procent.

Ook in de rest van Nederland zorgt de omicronvariant van het virus sinds vorige week voor de meeste besmettingen, zo meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toen. Sinds vorige week loopt ook het landelijke aantal nieuwe coronabesmettingen op. Voor Nederland geldt de kleurcode rood; dat zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen.

Suriname

In Suriname zijn er nog geen besmettingen met de omicronvariant. “Nog niet officieel maar het lijkt er wel sterk op”, zegt Javier Assin, voorzitter van het Nationaal Co?rdinatie Team Covid-19, om een reactie gevraagd. “Het aantal nieuwe besmettingen, ook onder gevaccineerden, doet vermoeden dat het een nieuwe variant betreft.”

De kenmerken van deze nieuwe besmettingen in Suriname lijken sterk op wat elders gerapporteerd is over omicron. Afgelopen weekend zijn monsters gestuurd naar nederland. “We verwachten in de loop van deze week de resultaten. Dan kunnen we het pas definitief bevestigen.”

